Минимални промени в цените на основните зърнени стоки по световните борси в края на август

Минимални са промените в цените на основните зърнени стоки по световните борси в края на август, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ).

През изминалата седмица пшеницата в Чикаго с доставка през септември отбелязва увеличение с 4 долара за тон спрямо старата си цена и достига 222 долара за тон. Във Франция се наблюдава минимално поевтиняване с 3 евро до 197 евро за тон. В Украйна за доставка този месец цената пада с 3 долара до 240 долара за тон, а в Русия - с 2 долара до 235 долара за тон.

Движението на цената при царевицата за доставка август-септември е по-разнопосочно. В САЩ има ръст с 2 долара до 203 долара за тон. Във Франция след предишните колебания и повишение сега котировките се връщат надолу с 2 евро до 189 евро за тон. В Украйна отново има поевтиняване с 1 долар до 255 долара за тон.

Рапицата на борсата "Юронекст" (Euronext) тази седмица отбелязва слабо поевтиняване с 6,50 евро до 465,50 евро за тон, съобщава БТА.

Контрактите за нерафинирано слънчогледово олио на борсата в Ротердам в последните дни показват впечатляващо поскъпване с 65 долара до 1350 долара за тон

Рафинираната захар за доставка през октомври тези дни поскъпна с още 3,60 долара до 493,20 долара за тон на борсата в Лондон.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остава спокойна. Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, като котировките се повишават до 395 лева за тон (201,96 евро за тон.). Фуражната пшеница се предлага за около 450 лева за тон (230,08 евро за тон). Появяват се продавачи и на фуражен ечемик с котировки "продава" от 400 лева за тон (204,52 евро за тон). Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е също нагоре - 450 лева за тон, (230,08 евро за тон), купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон (138,05 евро за тон.).

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени вариращи от 2500 (1278,23 евро за тон) до 6800 лева за тон (3476,78 евро за тон.).

В подкръг "Индустриални стоки" на ССБ сделки има за гориво за отопление на 1820 лв./хил.л (930,55 евро/хил.л), а газ пропан бутан се търгува в диапазон от 834,11 до 958,33 лв./хил.л (426,47 – 489,99 евро/хил.л).