Производител на зеленчуци: Държавата да ни подкрепи за машини, работници няма

„Добивът от пипер заради сушата тази година е по-нисък от миналогодишния, затова и цената е по-висока", казва производителят Валентин Тодоров. Семейната фирма, в която работи, е за зеленчукопроизводство - пипер, домати – оранжерийни и градински, краставици, картофи, патладжани и производство на разсад за зеленчуци и етерично-маслени култури в добричкото село Царевец. „Добивите са по-малки и при другите зеленчуци, въпреки че имаме сондаж и успяваме да поливаме", добави той.

Предложението на семейната фирма е цена 2,20 лв. за килограм пипер. „Едър е пиперът, трудно влиза в чушкопек тройка", отбелязва младият зеленчукопроизводител и добавя, че предлагат и по-дребен на цена 1,80 лв./кг. Доматите за консервиране, произведени от семейната фирма, са с цена 1,50 лв./кг, такава е цената и на килограм патладжан.

Тодоров посочи, че финансово се справят сами и не усещат подкрепа от държавата. „За да се развиваме в сферата на зеленчукопроизводството, правим инвестиции в техника. Най-голяма е необходимостта от инвестиции в машини, такива са нужни и за производството на разсад. Те могат да заместят работници, които в последните години се намират много трудно. Затова е необходима държавна подкрепа", посочва Тодоров. „Като няма работници, разчитаме на семейството. Аз ставам обикновено сутрин в 4,30 часа. В 5 часа съм на ранжериите, после започвам с поливането", добавя той. „Всичко започна от 2 декара градина, направихме оранжерии, дейността ни се увеличи се заехме с отглеждането на зеленчуци", разказва Тодоров. Той обясни още, че първоначално е бил запален по машините – най-вече тракторите, после е усетил тръпката на зеленчукопроизводството. На щандовете, на които продават, до него е и сестра му. Баща им помага.

На кооперативния пазар и на седмичните фермерски изложения в Добрич купувачите гледат внимателно стоката, обеменят помежду си мнения, купуват по малко, с надеждата, че следващата седмица цената на сезонните зеленчуци за приготвяне на зимнина малко ще „падне" надолу.