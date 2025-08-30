Печалбата на "Роснефт" се е сринала с над 68% през първото полугодие заради ниските цени на петрола

Нетната печалба на "Роснефт" се е сринала с над 68 процента през първата половина на 2025 г. до 245 милиарда рубли (3 милиарда долара), заяви днес изпълнителният директор на руския енергиен гигант Игор Сечин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Причина за спада на печалбата са били ниските цени на петрола, вследствие на увеличаването на добивите от Саудитска Арабия и други държави от ОПЕК, отбеляза той.

Коментарите на Сечин, който е дългогодишен съюзник на президента Владимир Путин, са първи признаци на безпокойство в Москва за стратегията на ОПЕК+ за ускоряване на производството на петрол, посочва Ройтерс.

Ръководителят на "Роснефт" неведнъж е изразявал скептицизъм по отношение на сътрудничеството с ОПЕК. По думите му, намаляването на производството от страна на петролния картел е стимулирало увеличаването на добивите в САЩ, които през последните години се превърнаха в водещ производител на петрол в света.

Според източници на Ройтерс Русия е изразила загриженост на последните срещи на ОПЕК+ относно по-бързото от планираното разширяване на производството на петрол, въпреки че в крайна сметка е подкрепила последното решение за увеличаване на изпомпваните количества с 547 000 барела на ден през септември.

Групата ОПЕК+, обединяваща страните от ОПЕК и нейни съюзници като Русия, ограничаваха производството в продължение на няколко години, за да подкрепят цените на петрола.

Тази година ОПЕК+, която произвежда около половината от световния петрол, промени политиката си и увеличи добивите в опит да си върне пазарен дял. Американският президент Доналд Тръмп също призоваваше страните производителки на черно злато да увеличат изпомпването, за да намалеят цените на суровината.

"Първата половина на годината се характеризираше със спад на цените на петрола, дължащ се предимно на свръхпроизводство. Основната причина е активното увеличение на добивите от страните от ОПЕК, включително Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак и Кувейт", каза още Сечин.

Според "Роснефт" и водещи енергийни агенции излишъкът на световния пазар на петрол ще достигне 2,6 милиона барела на ден през четвъртото тримесечие т.г., а през 2026 г. ще намалее до 2,2 милиона барела на ден, отбеляза той.

Същевременно Сечин отново отправи критики към агресивната парична политика на Руската централна банка, която според него подкрепя висок курс на рублата.