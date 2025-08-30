ЕС няма да изпълни целта си за производство на чипове, смята оперативният директор на производителя "Некспериа"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз няма да може да постигне целта си да контролира повече от една пета от световния пазар на чипове до 2030 г., според главния оперативен директор на нидерландската компания "Некспериа" Ахим Кемпе, предаде ДПА.

"Честно казано, няма да постигнем тази цел", заяви Кемпе пред агенцията.

Според него "пазарен дял на ЕС от 20 процента е утопия". Евросъюзът все още е далеч от тази цел, а средствата, които е инвестирал в САЩ, Китай, Тайван и Южна Корея, са твърде много, за да може да навакса с изоставането.

Освен това, поради причини, свързани с разходите, секторът за сглобяване и тестване в края на производствената верига на микропроцесорите се намира почти изцяло в Азия.

"И не смятам, че това ще се промени в близко бъдеще", отбеляза Кемпе.

Базираната в Нидерландия "Некспериа", която е дъщерно дружество на на китайската "Уингтек", има заводи в Китай, Малайзия и Филипините.

През декември Германската асоциация на електрическата и на цифровата индустрия "Цет Ве Е И" предупреди, че целта на ЕС не може да бъде постигната без значително увеличение на финансирането. Към декември миналата година пазарният дял на ЕС в сектора на полупроводниците е бил 8,1 процента, посочва асоциацията.

През април Европейската сметна палата също предупреди, че ЕС няма да успее да постигне целта за дял от 20 процента, като посочи като основна причина липсата на инвестиции.

Въпреки съмненията относно целта на ЕС, Кемпе похвали германския сектор на полупроводниците, като заяви, че той е в добра позиция и даде за пример производствените обекти, които в момента се строят в Дрезден и околностите, пише БТА.