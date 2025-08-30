Престижна международна организация даде висока оценка на кредитния рейтинг на България

Международната агенцията "Морнингстар Ди Би Ар Ес" (Morningstar DBRS) потвърди дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на ниво "BBB" (високо). Краткосрочният рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута също е без промяна – на ниво "R-1" (ниско), се посочва в изявление на кредитната агенция, публикувано вчера на официалната ѝ страница.

Тенденцията по кредитните рейтинги на България е стабилна, а рисковете пред тях – балансирани, отбелязват експертите.

Присъединяването на страната към еврозоната през януари 2026 г. ще намали валутните рискове за българското правителство, тъй като голяма част от публичния дълг е деноминиран в евро. Освен това, приемането на еврото вероятно ще насърчи по-нататъшната интеграция на българската икономика с други европейски икономики, изтъкват от "Морнингстар Ди Би Ар Ес".

Бюджетният натиск обаче може да се увеличи през идните години, ако прогнозираното рязко увеличение на държавните приходи не се изпълни, предупреждават от агенцията.

Българското правителство очаква приходите да нараснат с повече от 3 процентни пункта от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2025 година. Значителна част от увеличението е свързано с общи мерки, целящи подобряване на спазването на данъчното законодателство и намаляване на сивата икономика, добавят експертите.

Те уточняват, че е планирано увеличението на приходите да надмине покачването на разходите, свързано с разпределянето на повече средства за отбрана и заплати в публичния сектор и пенсии.

Докато съотношението на държавния дълг към БВП се очаква да се увеличи от 24,1 процента през 2024 г. до 36,4 процента през 2028 г. поради първични дефицити, "Морнингстар Ди Би Ар Ес" продължава да разглежда ниското ниво на задлъжнялост като основно предимство за България по отношение на кредитния рейтинг.

Освен ниските нива на държавен дълг, кредитният рейтинг на България се основава на членството ѝ в Европейския съюз и отразява доброто финансово състояние на местния банков сектор.

От "Морнингстар Ди Би Ар Ес" посочват и някои значителни структурни предизвикателства пред страната ни, включително ниска производителност на труда, намаляващото и застаряващо население и големият дял на сивата икономика.

Освен това, малкият и отворен характер на българската икономика я прави уязвима към външни шокове, предупреждават експертите.

Агенцията за кредитни оценки изтъква, че може да подобри рейтинга на България ако констатира успешно прилагане на мерки, които подобряват доходите и производителността, напредък в укрепването на управлението и институционалния капацитет и трайно повишаване на политическата стабилност.

БТА припомня, че през юли международните рейтингови агенции "Стандард енд Пуърс" (S&P Global Ratings) и "Фич" (Fitch Ratings) повишиха с по една степен дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна валута на "BBB+" със стабилна перспектива, което е най-високата степен от инвестиционните рейтинги от средния клас. Рейтинговата агенция "Скоуп рейтингс" (Scope Ratings) също повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България на "A-" от "BBB+" в местна и чуждестранна валута, пише БТА.