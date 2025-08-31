Очаква се с 30% по-слаба реколта от грозде и по-скъпо вино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Причината – горещото и сухо време

По-горчиво вино ще пият винопроизводителите в Югозападна България тази година, защото добивите им от грозде ще са с около 30% по-слаби от миналогодишните, съобщава bTV.

За това има две сериозни причини. Първата е сушата, а втората – високите температури.

„Последните 7–8 години се наблюдава трайно изместване на гроздобера в по-ранен период заради жегите, които продължават с месеци. Това засяга не само нас, а и много колеги в цяла България", коментира пред bTV Иван Гиздавков, винопроизводител от Сандански.

По думите му, въпреки напояването, лозята страдат от горещините. Това не би трябвало сериозно да влоши качеството на виното, тъй като технологиите в производството са напреднали, но процесът става по-сложен и по-скъп.

Когато гроздовият сок е по-малко количество, рандемантът намалява и цената на виното неизбежно се повишава, обясни Гиздавков.

Винопроизводителят призова държавата да обърне повече внимание на лозарите и овощарите, които според него често са поставени в сянката на зърнопроизводителите при разпределението на субсидиите.

Въпреки трудностите надеждата остава и тази година да има качествено вино от региона – макар и с по-висока цена, диктувана от капризите на климата.