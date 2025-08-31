„Хуалун-1“ оглавява световното внедряване на ядрени реактори от трето поколение

Китайският реактор „Хуалун-1" се превърна в най-разпространения ядрен реактор от трето поколение в света, като 41 блока вече са в експлоатация или в процес на изграждане. Разработката е напълно независима китайска технология и е получила европейската сертификация European Utility Requirements, както и британската Generic Design Assessment.

Седем блока вече са свързани към електропреносната мрежа по света, всеки от които генерира над 10 милиарда киловатчаса годишно — достатъчно за захранване на 1 милион души в средноразвита страна. Същевременно благодарение на електроенергията от ядрените блокове се избягват 8,16 милиона тона въглеродни емисии.