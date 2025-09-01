По-евтино жилище в столицата? Да, но поне на 20 км от центъра

В този радиус около София по-ниски са цените в Перник, но разликата не е много голяма

Ако софиянец е готов да направи малки компромиси с удобствата и да пътува малко повече до работа и обратно, може да намери изгодно имот за живеене и извън административните очертания на столицата. Но за съжаление, напоследък цените се вдигнаха и около нея, тъй че осезателно по-евтини жилища може да се намерят извън един периметър от поне 20 километра извън околовръстното.

Селищата, в които е сравнително удобно да се живее, не са чак толкова много: Елин Пелин, Равно поле, Божурище, Банкя, Костинброд, Бистрица и Железница. Малко по-далеч са Владая, Рударци, Кладница и самият Перник.

Това са, общо взето, селищата, в които се строят жилища и има развит имотен пазар. Например в Елин Пелин и в Равно поле към момента

се строят поне 4 комплекса от полузатворен тип,

като единият от тях е от малки къщички близнаци. Цените не са кой знае колко по-ниски от столицата, но само ако се сравняват с що-годе престижните райони. Средната цена в столицата в момента е към 1800-2000 евро на квадратен метър, ако изключим от сметката идеалния център.

В Елин Пелин например въпросният комплекс от къщички се продава (все още на зелено) с цени от около 1745 евро за квадратен метър. Готовите апартаменти в единични нови кооперации или в комплекси вървят по около 175-200 хиляди евро, размерите по правило са над 120 квадратни метра.

Първото, за което трябва да се внимава обаче, е, че все пак двете селища се намират на около 24 километра от центъра на София, макар че

по-голямата част от разстоянието е по магистрала

Но ако човек има деца, трябва да има предвид, че в Елин Пелин има две детски градини, едно общообразователно училище и една професионална гимназия. Но в самия град, а не на пътя за село Петково или някъде по средата между Елин Пелин и Равно поле, където също се строят жилища.

Божурище и Костинброд са откъм другия изход на столицата и открай време привличат вниманието на хората, които биха искали да живеят извън София или чието работно място е в този район.

В Божурище и в близките села Пролеша и Хераково, а и в Банкя обаче в момента

се продават само къщи

– стари или новопостроени, има и два комплекса от новопостроени къщи. Техните цени обаче не са за хора, които търсят по-бюджетно решение – около и малко над 1700 евро за квадратен метър е средната цена.

Съвсем малко по-евтино е в по-отдалечения Костинброд, но тук към момента почти няма развит имотен пазар. Продават се само стари къщи и се строи един-единствен комплекс от 7-етажни кооперации, чиято средна цена на апартаментите доближава средната за столицата – към 1750 евро за квадрат.

Бистрица и отчасти Железница

винаги са били хит на имотния пазар,

а след довършването на южната дъга на софийското околовръстно – още повече. Но тук средната цена надвишава 2200 евро за квадратен метър и новото строителство се състои изключително само от луксозни малки кооперации и самостоятелни сгради. Факт е и че в Бистрица се намира най-скъпата къща в България с рекордната цена от 10 млн. евро, а това означава, че селото и околностите му не са за всеки джоб.

Съвсем различно е положението, когато се тръгне през “Княжево” и Владая в посока Перник. Село Владая например е на около 15 минути път с кола от София и през последните години там и в околностите му бяха построени редица комплекси за живеене. Средната цена на това, което все още не е продадено, доближава средната за столицата – около 1790 евро за квадратен метър.

Но на още 15 минути оттам са пернишките села Драгичево, Рударци и Кладница, като последните две са в подножието на Витоша. Там имотният пазар също е развит и цените са малко по-ниски.

Например в Рударци се продават новопостроени луксозни къщи на по два-три етажа с двор, като

средната цена на квадратен метър е около 1400 евро

А ако са построени преди години, може да се намерят и за по 1200 и дори 1000 евро квадратният метър.

Още десетина минути път с кола и вече започва Перник. Имотният пазар в града се разви едва след 2017-2019 г., и то под силното влияние на нарастващите цени в София. Там средната цена дори към момента е между 1200 и 1300 евро за квадратен метър, но не липсват и изключения – няколко полузатворени комплекса от нови кооперации, но дори в тях

цените на жилищата рядко минават 1700 евро за квадратен метър

По правило цените на жилищата са малко по-високи в центъра на града, но пък той се намира в противоположната на София посока, така че около 7-8 километра по-близо до столицата и покрай магистрала “Струма”, през която до столицата се стига за 15 минути, е по-удобното решение. А и там цените са с десетина-петнайсет процента по-ниски. Но все пак става дума за поне 22 километра до столичния център.

Неудобството в случая е за онези, които живеят в Перник, а работят в района на южната дъга на околовръстното. Тъй като пътят през Владая няма голям капацитет е рано сутрин стават големи задръствания. А магистрала “Струма” влиза в столицата през жк “Люлин”, което удължава пътя с 9 километра.

Пловдив се разлива към Раковски, Първомай и селата Труд и Ягодово

МАЯ ВАКРИЛОВА НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Все повече хора се ориентират към живот извън Пловдив в търсене на спокойствие и по-достъпни имоти – както под наем, така и за покупка, показва проучване на “24 часа”.

Сред най-предпочитаните населени места в близост до града се оказват Раковски и Първомай, които привличат интереса на все повече купувачи и наематели.

“Причината е, че жилищата там са значително по-евтини, животът е по-спокоен, а и повечето семейства вече разполагат с поне по два автомобила, така че придвижването до Пловдив не представлява голямо затруднение”, обясни брокерката Стефани Христова. Все повече хора се ориентират да купуват имоти в Раковски. Пловдивчани го избират, защото има достатъчно детски градини и училища, а и е само на 30 км от Пловдив СНИМКА: ЕЪР–НЮЗ

В Пловдив средната цена в централната част на града е 2000 евро за квадратен метър, по-евтино е в един от новите желани квартали - “Остромила”, където е около 1200 евро. Да си купиш гараж към жилището, също е скъпо в Пловдив - ще ти трябват още около 40 000 евро, ако става дума за помещение в центъра.

Макар Първомай да се намира на около 50 км от Пловдив, става все по-привлекателен за живеене.

“Почти няма свободен останал имот в града и в селата около него. Да, повечето местни жители си имат семейни къщи, в които си живеят, но ако нещо излезе за продан, бързо се купува”, заяви кметът на Първомай Николай Митков.

По думите му средно квадратен метър за апартамент ново строителство в града е около 1000 евро, а цените на къщите зависят от това дали са ремонтирани, или колко голям е дворът.

“Първомай не е далече, дори повечето хора, които живеят тук, пътуват всеки ден до Пловдив, без никакъв проблем за 30 минути са в града”, допълни кметът. И уточни, че Първомай е близо и до други населени места като Стара Загора, Димитровград и Асеновград, чиито жители също си купуват имоти.

В Раковски търсенето също е високо. Там средно квадратен метър на къща е около 500 евро, а за ново строителство апартаменти e над 900 евро. Пловдивчани го избират, тъй като там също има училища и детски градини, а и е на 30 км от големия град.

По думите на брокерите все повече хора се отказват от скъпарските села като Марково и Белащица, тъй като цените там вече се изравняват с тези на имотите в централната градска част. Значителен интерес има обаче към села като Труд и Ягодово, които са сред най-близките до Пловдив. “Много хора искат да живеят извън големия град, но държат новият им дом да е на удобно разстояние. Затова избират именно такива населени места”, допълни Христова. Има обаче и обратната тенденция – жители на селата търсят начин да се преместят в града заради затруднен достъп до транспорт. “Наскоро настаних жена, която работи в казино. Беше от село в близост до Пловдив, но сподели, че придвижването, особено през уикендите, е почти невъзможно без кола. Именно затова реши да търси жилище под наем в града”, разказа брокерката.

Сериозният ръст в цените на имотите в Пловдив в последните години принуждава хората да се насочват и към жилища под наем.

Возят с автобуси от Делиормана да купуват във Варна

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Засилен интерес има към новото строителство в крайните варненски квартали “Кайсиева градина” и “Владислав Варненчик”. Там си търсят жилища варненци, които са живели преди в тези квартали, но са отишли в чужбина да работят.

Изникват огромни нови блокове, цените на жилищата обаче не са непременно много по-ниски.

Разраства се и търсенето в местността Пчелина. Там строят предприемачи от Разград, според брокери в събота и неделя возят с автобуси хора от Делиормана да купуват във Варна имот.

Инфраструктурата не върви в крачка с избухналото строителство, но липсата на пътища, тротоари и зеленина не спира желаещите и блоковете продължават да никнат като гъби.

Тенденцията към живот извън града продължава и дори се засилва, коментират специалисти на имотния пазар. Търсачите на селска идилия в близост до морската столица обаче вече трябва да бръкнат по-дълбоко в джобовете си, след като и те поскъпнаха. Търсещите селска идилия извън Варна ще трябва вече да се бръкнат по-дълбоко в джоба, ако искат да си купят имот извън морската столица. СНИМКА: ОРЛИН ЦАНЕВ

Гол парцел в по-свястно село вече върви по 40 000-50 000 евро и повече.

Прилична къща (реновирана стара или новопостроена) има от 120 000 до150 000 евро без горна граница. Най-масовото търсене е за къща, в която може да се живее без нужда от голям ремонт, бюджетът е 150-200 000 евро и да е до 20-30 км около Варна. Много желани са селата Кичево, Осеново, Орешак и Климентово, както и Звездица, Приселци, Калиманци, Близнаци.

По-рядко се търси в селата по посока Девня и Провадия, която е на 50 км, но пък там може да се намерят нелоши къщи на по-прилични цени. Популярни в района са Добрина, Манастир, Комарево, Храброво, Петров дол.

В някои села има грандиозен проблем с безводие и това вече го отчитат доста купувачи. От години има проблем с водата в Осеново например, където хората живеят на режим всяко лято.

Интерес има към парцели и къщи – както нови и готови, така и на етап “проект” или в строеж. Сред купувачите са млади семейства и хора, търсещи спокойствие и самостоятелност.

Около Бургас - имотите по-скъпи, отколкото в града

ДИМЧО РАЙКОВ

В Бургас се получава парадокс: колкото по̀ извън града се отива, толкова цените на имотите стават по-високи.

Средно в морския град квадратен метър жилище върви по 1600 евро, по 1200 евро се предлагат на зелено или в строеж. Ако допреди 5-6 години имаше спасение от високите цени в града и хората се изнасяха в най-отдалечените квартали като “Ветрен” и “Банево”, сега не могат и да си помислят за тях. Цените там са по-високи, отколкото в града, и варират в широки граници от 1400 до 1800 за кв. м.

По-скъпи от градските имоти са и жилищата в морските квартали “Сарафово” и “Крайморие”, където се заселват по-богатите. С цени от 1100 евро за кв. метър “Меден рудник” си остава най-евтиният квартал на Бургас, въпреки че има и по-отдалечени от центъра от него.

Най-евтино продължава да е в комплекс “Меден рудник”, където цените са 1100-1200 евро. Преди години при цени от 400 евро за квадрат хората не си купуваха масово жилища там, защото минаваше за много непрестижно, но сега не им пука за отдалечеността на квартала. В крайна сметка той е само на 6-7 автобусни спирки от центъра. Там жилища купуват предимно млади семейства.

В Бургас няма определена зона, където хората да се заселват, бягайки от високите цени в града. Тъй като е курортен град, всичко в границите му е скъпо и се радва на търсене от българи и чужденци, което задържа и дори вдига цените.