Оръжейният гигант "Райнметал" прави и технологии за коли, и резервоари за водород

Има 174 офиса и завода в над 30 държави, произвежда и дронове

Ще прави у нас най-големия за барут в Европа, както и за 155-милиметрови снаряди на територията на ВМЗ - Сопот

Петият в Европа и най-голям в Германия отбранителен концерн, който произвежда бронирани бойни машини, бронетранспортьори, дронове, снаряди, но и части за автомобили, и резервоари за водород. Така накратко може да бъде описана компанията “Райнметал”, която планира да изгради 2 завода в България.

Основан през 1889 г., немският военен концерн има 174 офиса и завода в над 30 държави на 5 континента - в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Австралия. Централата му се намира в Дюселдорф. За него в момента работят 40 хиляди човека, а приходите му за 2024 г. са 9,8 млрд. евро.

Каква е историята на този оръжеен гигант, който е напът да стъпи и в България?

В първите години след създаването си “Райнметал” произвежда муниции и оръжейни системи за Германската империя, но постепенно разработва и машини за всекидневието. По време на Първата световна война е основният доставчик на оръжия за немската армия, но след загубата във войната и подписването на Версайския договор през 1919 г. е принуден да ограничи военната продукция.

Между двете световни войни компанията се пренасочва към производството на печатарски машини, локомотивни компоненти, метални изделия. С идването на нацистите на власт през 1933 г. отново се преориентира към въоръжение. През този период компанията се слива с локомотивния производител “Борсиг”, което я превръща в концерн.

През Втората световна война влиянието на концерна нараства. Той произвежда артилерийски системи, като зенитни оръдия и гаубици, както и муниции и тежко въоръжение. По това време

в заводите работят военнопленници и затворници от концентрационните лагери

Между 1943 и 1945 г. фабриките на “Райнметал” са силно пострадали от бомбардировки. След падането на нацистка Германия военното производство в страната е забранено. И компанията временно започва да прави офис оборудване, машини и инструменти.

След присъединяването на ФРГ към НАТО през 50-те години на ХХ век концернът се завръща към отбранителната индустрия, а до 1990 г. укрепва позицията си на ключов доставчик на немските въоръжени сили.

След обединението на Германия “Райнметал” купува няколко компании: “МаК Системс” за бронирана техника, “Маузер” за оръжейни системи и швейцарската “Оерликон Контравс” за ПВО и радари. Започва и активна дейност в автомобилния сектор чрез “Колбеншмит Пиербург” (KSPG). Така се оформят съвременните дивизии на концерна.

С приходите ѝ от 9,8 млрд. евро за 2024 г. концернът отбелязва ръст от 36% спрямо предходната година.

55 млрд. евро пък е стойността на всички поръчки,

които фирмата е договорила и предстои да бъдат изпълнени. Показателен за все по-нарастващия успех на концерна е и оперативният му марж (печалбата от основната му дейност като процент от приходите преди данъците и таксите), който за 2024 г. е бил 15,2%. За сравнение, маржът на повечето отбранителни компании обикновено е между 8 и 12%. 155 мм снаряди по стандарта на НАТО, каквито ще се произвеждат в България СНИМКА: Райнметал

Една от основните причини за нарастващото значение на “Райнметал” в Европа и НАТО е руската инвазия в Украйна. До 2022 г. концернът доставя оръжия основно за Бундесвера (немската армия) и няколко държави от НАТО. След началото на войната обаче Европа започна масово превъоръжаване, а

Украйна стана един от основните клиенти на “Райнметал”

не само пряко, но и чрез правителствата на страни от ЕС и НАТО. Именно затова в момента отбранителният концерн е ключов партньор за сигурността на Европа, наравно с американските гиганти “Локхийд Мартин” и “Райтеон Технолоджис”.

Дейността на “Райнметал” е развита не само във военното, но и в индустриалното и енергийното производство. Компанията работи и за развиването на нови технологии. Затова тя е разделена на 5 отдела, всеки от които има собствено ръководство, бюджет и специализирани продукти, които произвежда. Всички те се управляват стратегически от централата на фирмата в Дюселдорф и носят марката “Райнметал”.

Така например сухопътната отбранителна и логистична техника като танкове, БТР-и, бойни машини за пехотата и военни камиони се произвеждат от Vehicle Systems Eupope и Vehicle Systems International, докато различните видове оръдия, боеприпаси и гранатомети са част от портфолиото на клона Weapons and Ammunition. Дроновете, системите за контрол и противовъздушна отбрана (радари, оръдия, ракети), оптичните технологии и тези за киберсигурност пък се правят от Electronic Solutions, чиято дейност е свързана с електрониката и дигитализацията. В дивизията Power Systems концернът разработва автомобилни части, термални системи и водородни технологии, сред които охладителни системи, водородни резервоари, инвертори и двигателни части. Освен това се работи и за адаптиране на отбранителни технологии в автомобилната и машиностроителната индустрия. Пример за това е

вкарването на системи за охлаждане на електроника,

батерии и силови агрегати в електромобилите, както и на водородни горивни клетки и резервоари, които първо са разработени за военните камиони, в стационарните енергийни системи и граждански автомобили и камиони, които се движат с водород.

Най-разпространените продукти на “Райнметал” са артилерийските и среднокалибрените боеприпаси, като най-търсени са 155-милиметрови снаряди по натовския стандарт. Компанията прави и 120-милиметрови танкови боеприпаси за “Леопард 2”. За него е създадено и гладкоцевното 120-милиметрово оръдие Rh-120, определяно като

най-успешното танково оръдие в света

Бойните машини “Мардер” и “Линкс” пък се доставят на Украйна, а модулната бронирана машина “Боксър 8х8” е разпространена в страните от НАТО. Правят се и самоходни гаубици, системи за защита от дронове, като “Гепард” и модулната цифрова система за ПВО “Скайнекс”, която също вече се доставя на Украйна. В момента фокусът е и в производството на барут, за който обяснимо има силно търсене. Танковете и бронетранспортьорите са основна част от производството на “Райнметал” СНИМКА: Райнметал

В България “Райнметал” планира да изгради 2 завода - за барут и 155-милиметрови снаряди. Договорките за това вече текат, като миналата седмица, по време на откриването на най-новия завод на фирмата в Унтерлюс, Германия, изпълнителният директор Армин Папергер обясни, че до 3-4 седмици договорите ще бъдат готови, като очакванията са заводът за барут у нас да бъде най-големият в Европа. Планирано е двата завода да бъдат изградени на територията на ВМЗ- Сопот, като съвместната инвестиция е оценена на 1 млрд. евро.

Фабриката в Унтерлюс е за 155-милиметрови снаряди, а

единичната цена на снаряд започва от 4000 евро,

съобщава немският вестник “Ханделсблат”. Годишната цел е за производството на около 350 хиляди бройки. При пълен капацитет тя би била най-голямата в Европа. Според немските медии с подобна скорост “Райнметал” може да отвори заводи и в други страни от НАТО, като за Литва и Великобритания има готови проекти. В сряда концернът подписа договор с Румъния за изграждането на завод за барут на стойност 535 млн. евро.