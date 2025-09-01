Теменужка Петкова: Бюджетната процедура за 2026 г. е все още в ранен етап

"Един от основните приоритети на нашето правителство е устойчивостта на публичните финанси. Бюджетната процедура за 2026 г. е все още в много ранен етап". Това каза финансовият министър Теменужка Петкова пред БНТ.

По думите й приходите в бюджет 2025 наистина са амбициозни, но това е защото разходите предходната година са били изключително амбициозни.

"Публичните финанси и бюджетът на практика отразяват това, което се случва в икономическия и политически живот на една страна. Всички тези години безвремие на практика дадоха своето отражение върху публичните финанси на страната", обясни тя.

"3% дефицит са заложени в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Правителството полага неимоверни усилия, за да изпълним всички задачи, свързани с това да получим третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост", каза още Петкова.

"Членството на България в еврозоната е един стратегически приоритет на страната и смятам, че всички трябва да бъдем горди и доволни от това. Паника не може да има, защото членството в еврозоната е свързано с много предимства. Българските граждани и бизнес не бива да се притесняват за това", заяви министърката.

По думите й България влиза в еврозоната финансово стабилна. "Трябва да направим всичко необходимо да се придържаме към строга финансова дисциплина", каза Петкова.