За 25 г. колите с автоматик в Европа са скочили от 9 на 71%

През 2001 г. почти всички леки автомобили, регистрирани на петте най-големи европейски пазара (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания), са имали ръчна скоростна кутия. Данните показват, че през този период колите с ръчна скоростна кутия са представлявали 91% от регистрациите на тези пет пазара. Този тип трансмисия е бил по-популярен от автоматичната, дори сред премиум и луксозните марки.

По това време технологиите не бяха толкова напреднали, колкото са днес, така че високите разходи за разработка пряко влияеха на крайната цена. Автоматичната трансмисия беше луксозна опция.

Постепенното внедряване спомогна за намаляване на разходите и цените. Трафикът в големите градове става все по-натоварен, а шофьорите трябва да управляват и контролират множество устройства, докато шофират. Автоматичната трансмисия е отговорът на тази нова реалност.

Миналата година автомобилите с ръчна скоростна кутия са представлявали едва 29% от регистрациите на петте основни европейски пазара. Разпределението между масовите и премиум марки също показва значителни промени. През 2001 г. премиум колите с автоматична скоростна кутия са представлявали 31% от продажбите. До 2024 г. те достигат 97%. Сред масовите марки промяната е също толкова забележима - пазарният дял на автоматичните скоростни кутии се е увеличил от 5% през 2001 г. до 63% миналата година.

Така че ръчната скоростна кутия вече се среща предимно малките градски автомобили и някои спортни. Въпросът обаче е колко дълго ще останат.