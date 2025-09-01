Лагард: Много е опасно Тръмп да контролира паричната политика на САЩ

Много сериозна опасност ще е Доналд Тръмп да поеме контрола върху американската парична политика за американската и световната икономика. Това заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

„Ако това се случи, това е много сериозна опасност за американската и световната икономика", заяви тя в Radio Classique, като припомни, че политиката на американската централна банка (Фед) „очевидно има ефект върху САЩ за поддържане на ценовата стабилност и осигуряване на оптимална заетост".

„Ако тя зависеше от диктата на този или онзи", продължи Лагард, цитирана от БГНЕС, „балансът на американската икономика и, следователно, ефектите, които това би имало в целия свят, биха били много тревожни".

Тя добави обаче, че ще бъде „много трудно" за Доналд Тръмп да постигне такава ситуация, защото „Върховният съд на САЩ, чийто уважаван образ е широко разпространен в страната и се надявам, че ще бъде уважаван и от него, ясно посочи, че управител на Фед може да бъде отстранен само за тежко нарушение".

„Все пак трябва да се стигне до крайност, за да бъдеш отстранен за сериозно нарушение", смята тя, предаде АФП.

„Затова мисля, че ще му бъде много трудно да успее да убеди управителния съвет, който събира седемте членове във Вашингтон", плюс тези от регионалните банки в САЩ, „да обърне напълно мнозинството", добави председателят на ЕЦБ.

Доналд Тръмп, който смята, че има думата по отношение на паричната политика и редовно изразява желание Федералният резерв да понижи лихвените проценти, се опитва да подкопае някои от най-висшите му служители.

След като месеци наред ругаеше председателя на институцията Джером Пауъл, когото сам беше назначил на този пост по време на първия си мандат, американският президент сега се опитва да отстрани една от управителите, Лиса Кук, обвинена от президентския лагер, че е излъгала, за да получи ипотечни кредити с по-изгодни лихви.