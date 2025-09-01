КМГ: Китайските патенти за нанотехнологии оглавяват света

Китай притежава 43% от общия брой на глобално одобрените патенти в областта на нанотехнологиите за последните 25 години, което го поставя на първо място в света, съобщава „Синхуа". Това съобщи КМГ.

Между 2000 и 2025 г. са издадени над 1,07 милиона патента за нанотехнологии в световен мащаб, като в Китай са регистрирани 464 000. Делът на Китай надхвърля комбинирания общ дял от Съединените щати, Япония и Република Корея.

Патентното портфолио на Китай е фокусирано главно върху ключови области, като полупроводникови устройства, каталитична химия, биомедицина и нови материали. Пекин, Шанхай, Шънджън и Суджоу водят в областта на полупроводниците, докато патентите за биомедицина са концентрирани в Пекин, Шанхай и Гуанджоу.

Китайската академия на науките се нарежда на първо място сред притежателите на патенти в света с 23 400 патента. Трансферът и лицензирането на патентите за нанотехнологии в Китай надхвърлят 8%, което отразява непрекъснатото подобряване на ефективността на комерсиализацията.

Към май 2025 г. броят на нанотехнологичните предприятия в Китай е надхвърлил 34 500, като 739 компании са регистрирани на фондовата борса, а общият брой на заетите е 9,92 милиона души. Глобалният пазар на нанотехнологии се очаква да нарасне до 1,5 трилиона щатски долара до края на 2025 г.