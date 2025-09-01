ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КСБ подкрепя предлаганите от МРРБ промени в методиката за индексация

КСБ изцяло подкрепя предлаганите от МРРБ промени в Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, които днес са публикувани за обществено обсъждане.

В свое становище браншовата организация заявява, че измененията ще спомогнат за качественото и в срок завършване на голям брой инвестиционни проекти и ефективното им въвеждане в експлоатация, каквито са потребностите на българските граждани.

Въведената нова норма, отстраняваща създадената противоречива практика по отношение на индексацията на авансовите плащания, ще създаде условия за по-справедливо прилагане на договорите за строителство, възложени по ЗОП, както и за премахване на неравнопоставеността в тълкуването им във вреда на изпълнителите, пише още в становището на Камарата.

КСБ подкрепя и разширяването на приложното поле на методиката с възможността за индексиране на договорите за проектантски услуги и за строителен надзор.

