13,5% повече приходи в бюджета за полугодието, но той на червено с 4,27 млрд. лв.

46,358 млрд. лв. са приходите в бюджета към юли, което е 51,4% от годишните разчети, съобщават от Министерството на финансите. Поскъпленията са с 13,5 на сто повече спрямо същия период на миналата година, за ръста принос имат най-вече данъчните приходи, които са увеличени с над 5,4 млрд. лв., или с 16,7 на сто. Неданъчните приходи растат с 12,9 % (787,3 млн. лв.) спрямо същия период на 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 694,1 млн. лева.

Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на 37, 793 млрд. лв., което е 53,3 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,5 % от общите постъпления по Консолидиранатата финансова програма за периода.

Късното приемане на закона за държавния бюджет за 2025 г. забави прилагането на мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика, съкрати времето, през което те ще действат през 2025 г., но предприетите действия от приходните администрации за повишаване на събираемостта вече започват да оказват ефект върху постъпленията от ДДС, коментират от финансовото министерство.

Неданъчните приходи са 6,899 млрд. лв., което е 57,5 % от годишните разчети. Те се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. Приходите от помощи и дарения са 1,665 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юли 2025 г. са 50,636 млрд. лв., което е 52,4 % от годишните разчети. За сравнение към юли 2024 г. те бяха в размер на 41, 818 млрд. лв., като следва да бъде взето предвид, че през февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1,2 млрд. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост на данните, разходите към края на юли 2025 г. нарастват със 7,617 млрд. лв. (17,7 %). Основно то е в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са 48, 710 млрд. лв., което представлява 52,6 % от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) със 7,058 млрд лв. (16,9 %) спрямо отчетените към юли 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 43, 391 млрд. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 5,278 млрд. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 41,2 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 758,8 млн. лв. (46,7 % от планираните за годината и ръст от 239,7 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което се дължи основно на календара по обслужването на държавния дълг).

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към юли 2025 г. е отрицателно в размер на 4,278 млрд. лв. (1,96 % от прогнозния БВП). То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 2,780 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1,498,5 млпд. лева.

Фискалният резерв към 31.07.2025 г. е 19,778 млрд. лв., в т. ч. 17,953 млпд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,825 млпд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.



