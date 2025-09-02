До месец започва строеж на нова връзка Сарафово-Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С това натовареният трафик ще се облекчи в бързо развиващия се крайбрежен район

Изграждане на нов вход - изход на район Сарафово, който да прави връзка с републиканския път Бургас - Слънчев бряг, започва в края на месеца.

Транспортният възел бе гласуван на последната сесия на Общинския съвет през август по предложение на кмета Димитър Николов. Според него за изграждането на втория вход - извод поискали с подписка самите жители на квартала, който граничи с летището на града.

Сарафово е един от най-бързо развиващите и разрастващи се

се райони на Бургас. Това налага да се осигури транспортна обезпеченост на зоните, в които в момента тече интензивно строителство. Необходимо е, защото единствената транспортна връзка на квартала в момента е главната улица "Ангел Димитров".

Натовареният трафик по нея се усеща особено през лятото, когато населението на Сарафово се увеличава десетократно заради многобройните туристи.

Междувременно се разбра, че общината вече е готова с техническото задание за проектирането на новите пътни връзки и техническия проект за реализиране на втория вход - изход, който ще става при местността Манастирското.

"Това ще облекчи интензивността на движение на единствения към момента достъп до квартала от кръгово кръстовище.

С изграждането на втория вход - изход ще се обособят и допълнителни паркоместа, тъй като това също е изключително важен въпрос за живеещите", заяви кметът Николов.

Новото транспортно обслужване на квартала ще се осъществява еднопосочно

в посока Бургас – Поморие, като кръстовището ще се привързва към съществуващата улична мрежа на квартала по ул. "Ангел Димитров" чрез нова обслужваща улица, обясниха от кметството.