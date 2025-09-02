Дават в Бургас старта на Националната информационна кампания за еврото

В Бургас днес ще бъде дадено началото на националната информационна кампания за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година, информира Министерството на финансите. Официалното откриване е предвидено за 10 часа в Международния конгресен център. Събитието ще събере представители на общинската и държавната власт, бизнеса и неправителствения сектор, като гражданите също ще могат да се включат в обсъжданията.

По време на срещата ключовите институции в процеса, сред които Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, както и органи като Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор и Националният осигурителен институт ще разяснят основните стъпки и срокове при въвеждането на новата валута.

Инициативата се реализира съвместно с Икономическия и социален съвет, Националното сдружение на общините, представителни работодателски и синдикални организации, както и Асоциацията на банките в България.

Решението България да стане част от еврозоната в началото на 2026 г. беше потвърдено след положителните оценки на Европейската комисия и Европейската централна банка от 4 юни тази година, а на 8 юли финансовите министри от ЕС окончателно одобриха присъединяването.

Вчера пред БНТ финансовият министър Теменужка Петкова каза, че информационната кампания за въвеждането на единната европейска валута ще протече с организирани информационни събития в 28-те областни града в страната. Наред с това ще бъдат организирани информационни събития в над 100 населени места в по-малки общини.