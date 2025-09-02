Еврото се понижи под 1,17 долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Курсът на еврото спрямо щатския долар се понижи в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1698 долара към 09:19 ч. българско време, което е понижение от 0,0794 на сто спрямо затварянето на търговията вчера. Зелените пари бяха в серия от разпродажби през последните пет търговски сесии, като вчера доларовият индекс се понижи до най-ниското си ниво от 28 юли.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1715 долара.