Петролът поскъпва заради опасения от намаляващия капацитет за преработка в Русия

Цените на петрола се повишиха, подкрепени от опасения за възможни прекъсвания в доставките на фона на войната на Русия срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 40 цента, или 0,59 на сто, до 68,55 долара за барел в азиатската търговия, докато американският лек суров петрол поскъпна с 1,05 долара, или 1,64 на сто, до 65,06 долара за барел. Вчера търговия с американския сорт нямаше заради отбелязването на Дена на труда в САЩ.

Според изчисления на Ройтерс, последните атаки с дронове на Украйна са довели до спиране на мощности, отговарящи за най-малко 17 на сто от капацитета на Русия за преработка на петрол, или около 1,1 милиона барела дневно.

В изявление в неделя, президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че страната му планира нови удари в дълбочина на руска територия, след няколко седмици засилени атаки срещу руска енергийна инфраструктура.

От началото на конфликта преди три и половина години, и двете страни засилиха въздушните удари през последните седмици. Русия се прицелва в украинската енергийна и транспортна мрежа, а Украйна атакува руски рафинерии и петролопроводи.

"Рискът за енергийната инфраструктура в Русия остава висок. През уикенда Украйна удари още рафинерии, като продължава офанзивата си", посочва в анализ Даниел Хайнс, старши стратег по суровините в Ей Ен Зет (ANZ).

Геополитическото напрежение допълнително се засили, след като китайският президент Си Цзинпин представи визията си за нов световен ред, в който се акцентира върху "Глобалния юг", в директен отговор на американското влияние. На срещата присъстваха и лидерите на Русия и Индия.

Китай и Индия са основни купувачи на руски петрол като Русия е вторият по големина износител в света. Вашингтон наложи допълнителни мита върху Индия заради покупките, но засега не е приложил такива спрямо Китай.

Инвеститорите сега очакват срещата на Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори (ОПЕК+) на 7 септември, която може да даде индикации за евентуални промени в нивата на добив от страна на страните производителки.