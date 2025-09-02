Златото поскъпна до нов исторически връх

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цената на златото достигна исторически максимум във вторник, като нарасна за шести пореден търговски ден. Ръстът се дължи на отслабването на щатския долар и нарастващите очаквания, че Управлението за федералния резерв (УФР) на САЩ ще понижи основната лихва още този месец, съобщава БТА.

Тази сутрин спот цената на златото поскъпна с 0,5 на сто до 3 493,99 долара за тройунция, след като по-рано през сесията достигна рекордните 3508,50 долара. Фючърсите върху златото с доставка през декември се повишиха с 1,4 на сто до 3 564,40 долара за тройунция.

"Очакванията за забавяне на икономиката и понижение на лихвите в САЩ поддържат интереса към благородните метали", коментира финансовият анализатор на "Кепитъл.ком" (Capital.com) Кайл Родда.

Допълнителен натиск върху долара оказва и нарастващото безпокойство относно независимостта на УФР, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува остро централната банка и нейния председател Джером Пауъл, включително заради скъпа реконструкция на централата във Вашингтон.

Вчера финансовият министър Скот Бесент заяви, че УФР трябва да остане независим, но подчерта, че е "допуснал много грешки", и защити правото на президента да уволни членове на управителния съвет, включително Лиса Кук, срещу която има обвинения в ипотечна измама.

По данни на инструмента "Си Ем И ФедУоч" (CME FedWatch), пазарите оценяват на 90 на сто вероятността УФР да намали лихвата с 25 базисни пункта на заседанието на 17 септември.

Златото обикновено се представя добре в среда на ниски лихви, като поевтиняващият долар го прави и по-достъпно за купувачите извън САЩ, отбелязва Ройтерс.

Инфлационните данни, публикувани в петък, показаха, че индексът на личните разходи за потребление (PCE) в САЩ е нараснал с 0,2 на сто на месечна и 2,6 на сто на годишна база, което съответства на очакванията.

Инвеститорите сега насочват вниманието си към данните за неселскостопанската заетост в САЩ в петък, които ще дадат по-ясна представа за евентуалните действия на УФР по отношение на лихвите.

Сред другите благородни метали среброто се повиши с 0,1 на сто до 40,71 долара за тройунция, след като в предходната сесия достигна най-високото си ниво от септември 2011 г. Платината нарасна с 1 на сто до 1 415,70 долара, Паладият поевтиня с 0,7 на сто до 1 129,03 долара за тройунция.