Български фирми ще строят метрото в Букурещ. Става дума за две от най-големите строителни компании у нас - "Трейс Груп Холд" и "Джи Пи Груп". Те ще работят заедно с турската компания "Доуш" по единия от участъците на метрото, а за другия е избран румънско-турски консорциум, пише румънското издание economedia.ro.

Участъкът е продължение на линията М", която ще свързва северната с южната жп гара в Букурещ. Трасето е с дължина 11 км и по него ще има 14 метростанции. Прогнозната цена е 2,5 милиарда евро, които идват от безвъзмездна помощ от Европейския съюз.

"Това е сложен обект с 14 станции на метрото. Договорът за 100% безвъзмездно финансиране е 2.5 милиарда евро. Това е може би най-голямата инвестиция в Букурещ през последните години", каза районният кмет Даниел Бълуца при откриването на процедурата преди година.

Все още имената на фирмите победители в кръга не са обявени официално, защото не е изтекъл срокът за обжалване.

В търга оферти са подали общо 56 компании. Линията трябва да свърже "Гара де Норд", която обслужва национални и международни влакове, с южните квартали и жп гарата "Прогресул". Удължаването има за цел да подобри транспорта и икономическото развитие в южните райони на Букурещ.

11-километровият участък е разделен на два лота. Единият е спечелен от турско-българско обединение с водещ партньор турската компания "Доуш" (Dogus Insaat Ve Ticaret A.S.) и българските "Трейс Груп Холд" (Trace Group Hold) и "Джи Пи Груп" (GP Group JSC). Те ще строят от "Гара де Норд" до Площада на героите.

"Трейс Груп Холд" не строи за първи път в Румъния. Компанията построи 30-километров участък от магистралата А7 Плоещ - Бузъу. "Доуш" също има опит в изпълнението на проекти в Румъния. За "Джи Пи Груп" това ще бъде първи обект в страната.

И трите фирми са участвали в строежа на метрото в София, като в момента строят разширението, което минава през кварталите "Слатина" и "Гео Милев" и ще стигне до бул. "Цариградско шосе" при спортната зала.

Подизпълнители в турско-българския консорциум са: Yuksel Proje A.S., Sixense Solutions SRL, Geostud SRL, Total Business Land Proiect SRL и Национален исторически музей на Румъния.

Обединение начело с румънската компания "Ербасу" (Erbașu) и турската "Гюлермарк" (Gulermark) печели другия участък от линията на метрото в Букурещ.

Очаква се договорите да бъдат подписани до края на 2025 г., ако няма обжалване. Строителството се очаква да започне най-рано през 2026, а компаниите ще имат 8 месеца за проектиране на трасето. Срокът за изпълнение е 5 години, като участъкът трябва да е готов до края на 2030 г.

Метрото в румънската столица е открито на 16 ноември 1979 г. и към момента има 5 действащи линии с дължина от 78 км и 62 станции. То е основна част от градския транспорт в Букурещ.

Към момента метролиния M4 е дълга 7.44 км и свързва "Гара де Норд" (Gara de Nord) със станция "Стръулещи" (Străulești), като първата част от линията е открита през 2000 г.