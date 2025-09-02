"Газпром" и Китайската национална петролна корпорация подписаха за увеличаване на доставките на природен газ за Пекин

Руският държавен енергиен концерн "Газпром" подписа споразумение с Китайската национална петролна корпорация (CNPC) за увеличаване на годишните доставки на природен газ за Пекин, предаде Ройтерс, позовавайки се на РИА, цитирани от БТА.

Китай се стреми да купи повече синьо гориво от Русия чрез съществуващия тръбопровод, тъй като преговорите между двете страни не са успели да постигнат напредък по изграждането на втори.

Споразумението бе подписано по време на посещението на руския президент Владимир Путин в Пекин, където той трябва да присъства на военен парад на площад "Тянанмън" утре, с който се отбелязва края на Втората световна война след официалната капитулация на Япония.

"Газпром" и Китайската национална петролна корпорация са постигнали споразумение за увеличаване на доставките на газ до 44 милиарда кубически метра годишно спрямо сегашните 33 млрд. куб. м, заяви Алексей Милер, главен изпълнителен директор на "Газпром", цитиран от РИА.

Също така двете държави са се споразумели да увеличат доставките на газ за Китай по Далекоизточния маршрут в Русия (газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", от който е изградено кратко разклонение, по което се доставя синьо гориво за Пекин) до 12 млрд. куб. м спрямо сегашните 10 млрд. куб. м.

Милер заяви също, че е подписан правно обвързващ меморандум за изграждането на газопровода "Силата на Сибир-2" до Китай и транзитния газопровод през Монголия - "Съюз Изток" (продължение през монголска територия на руския газопровод "Силата на Сибир - 2", който ще свърже Русия, Монголия и Китай - бел. ред.)

"Газпром" и Китайската национална петролна корпорация подписаха днес и нов меморандум за стратегическо сътрудничество, който отразява нов етап в работата ни с енергийната компания на Китай по нови проекти", каза Милер. Той посочи, че цената на доставките на газ за Китай е обективно по-ниска, отколкото за Европа, поради географските условия и логистичните разходи.

"Знаете ли, чисто географски, цената на природния газ за Китай винаги ще бъде по-ниска", заяви той, отговаряйки на въпрос дали доставките на газ за Китай ще бъдат на по-ниска цена, отколкото за Европа. Той обясни, че газът се доставя до Китай от находища в Източен Сибир, а до Европа - от находища в Западен Сибир.

"Находищата в Западен Сибир са разположени много по-далеч от находищата в Източен Сибир до границата между Русия и Китай или Русия и Монголия. Съответно, транспортните разходи за доставки на газ до китайския пазар са значително по-ниски", добави той.

Китайският пазар, както обясни Милер, е разположен по-близо, така че логистичните разходи са по-ниски и съответно цената е по-ниска.

Главният изпълнителен директор на "Газпром" допълни, че заплащането за доставките на руски газ за Китай в момента се извършва по равно в националните валути на Русия и Китай – в рубли и юани.

"В момента извършваме плащания по равно – 50 на сто от плащането се извършва в рубли, а 50 на сто в юани", допълни Милер, цитиран от РИА.