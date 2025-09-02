ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха трима издирвани в Кюстендил, сред тях е и ...

Над 32 евро за мегаватчас е цената на природния газ на хъба TTF

Снимка: Йордан Симеонов

Октомврийските фючърси на хъба TTF в Нидерландия в момента са 32,135 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:40 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 32,305 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 32,061 евро за мегаватчас, посочва БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 2 септември, е 58,46 лева за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 59,12 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес, 2 септември, е 58,46 лева за мегаватчас.

