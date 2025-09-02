Растат лихвите по дългосрочните облигации в Европа

Повишават се пазарните лихви по дългосрочните държавни облигации в Европа в днешната търговия, като инвеститорите очакват инфлационните данни за еврозоната и следят развитието около бюджета на Обединеното кралство, посочва БТА.

В Германия, доходността по 30-годишните държавни облигации нарасна с 3 базисни пункта до 3,39 на сто, което е най-високото ѝ равнище от 2011 г. Доходността на 10-годишните облигации – основен бенчмарк за региона – се покачи до 2,77 на сто. Доходността на дългосрочните облигации на други страни от еврозоната също отчете ръст.

Инвеститорите изчакват данните за инфлацията в еврозоната, които трябва да бъдат публикувани по-късно днес. Предварителните данни от отделни страни показват стойности, близки до целевото равнище на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2 на сто. В интервю за Ройтерс, членът на Управителния съвет на ЕЦБ Изаабел Шнабел заяви, че инфлацията през следващите месеци може да надмине очакванията на банката. Тя посочи, че не вижда основания за ново понижение на основните лихви, след като през юли ЕЦБ прекрати цикъла на облекчаване на паричната политика, продължил повече от година.

Във Великобритания, доходността по 30-годишните държавни облигации (gilts) достигна 5,69 на сто, най-високото равнище от май 1998 г. Британската валута поевтиня с 0,9 на сто спрямо долара, до 1,34 долара, и с 0,5 на сто спрямо еврото, до 0,8685 бр. лири за евро.

Пазарът следи очакваните фискални решения на правителството преди представянето на т.нар есенен бюджет, като според прогнози на икономисти финансовият министър Рейчъл Рийвс ще предложи повишение на данъци, за да постигне поставените фискални цели. Това би могло да ограничи растежа в краткосрочен план, според анализатори.

Британските облигации са под натиск и от динамиката на другите големи дългови пазари, но търговията във вторник отразява и фокусирано внимание върху бюджетната позиция на Великобритания.

"Въпреки че ревизираните очаквания за действията на "Банк ъв Инфланд" (Bank of England - централната банка на страната) подкрепиха британската лира през август, Великобритания остава чувствителна към фискални рискове в периода преди есенния бюджет", коментира Джейн Фоули, ръководител на отдел „Валутна стратегия" в "Рабобанк" (Rabobank).