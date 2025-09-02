Веригата и Съюзът на математиците в България с обща кампания за превалутирането

Kaufland и Съюзът на математиците в България стартират съвместна информационна кампания за предстоящото присъединяване към еврозоната. Инициативата ще се реализира под мотото „Смятай!“ и целта й е да обяснява по ясен, точен и прозрачен начин превалутирането по фиксирания курс на БНБ от 1 евро за 1,95583 лв.

„В оставащите месеци до преминаването ни към еврото, за нас в Kaufland с магазини в цялата страна, е много важно да създадем среда на максимално доверие, в която клиентите ни да се чувстват спокойни. Всеки един от етикетите ни се превалутира по фиксирания курс на БНБ и всеки един наш клиент трябва да е абсолютно сигурен в това. С новата ни кампания „Смятай!“ освен, че искаме да внесем повече спокойствие сред клиентите ни, започваме дългосрочно партньорство в подкрепа на математическите таланти на България“, коментира Иван Чернев, изпълнителен директор на Kaufland България.

Лица на кампанията „Смятай!“ са три от най-изявените млади математици у нас. Демира Недева е носител на множество национални и международни отличия, част от няколко национални отбори по математика, а от тази година и стипендиант в университета Станфорд. Димана Праматарова е в топ 5 на най-престижната изследователска програма за ученици в света, проведена Масачузетския технологичен институт (MIT). Тя е и носител на много награди от международни и национални конференции по математика. Третото лице на кампанията е Деян Божков - носител на специалната награда „Млади таланти“ на Института по математика и информатика към БАН и лауреат от международния фестивал „Млади математици“.

Информационната кампания „Смятай!“ ще се разгърне в поредица от образователни видеа, които ще бъдат поетапно представяни в публичното пространство. Първото видео от поредицата може да бъде видяно тук: Kaufland | Заедно с математически таланти в кампания за еврото