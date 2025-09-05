“Електрохолд Продажби” стартира платформата ENERGOTO.BG

Доскоро изборът на доставчик на ток за малките и средни фирми изглеждаше като задача с повишена трудност. Макар че пазарът е либерализиран, процесът по смяна на доставчик често е тромав, неясен и съпроводен с много документи и консултации. Сега обаче тази картина започва да се променя, и то с бързи темпове.

С появата на новата онлайн платформа ENERGOTO.BG, разработена от “Електрохолд Продажби”, изборът на доставчик на електроенергия става лесен, прозрачен и напълно онлайн. При това бизнесът не просто получава яснота, а и отстъпка от цената на тока още в момента, в който сключи договор.

Модел с отстъпка – без скрити условия

Най-същественото предимство на ENERGOTO.BG е търговският модел, в който клиентът получава директна ценова отстъпка, а не стандартна надбавка. Клиентите могат да избират между договори със срок от 12, 24 или 36 месеца. Размерът на отстъпката е обвързан със срока на договора – колкото по-дългосрочен ангажимент, толкова по-изгодна е цената.. Така се осигурява предвидимост и дългосрочна сигурност.

На фона на конкурентни решения, базирани на фиксирани тарифи или обвързване с борсови цени, ENERGOTO.BG се откроява с модела “цена на деня с отстъпка” – комбинация от прозрачност и гъвкавост, каквато досега липсваше в сегмента.

Надежден партньор

“Сключването на договор вече е въпрос на няколко клика. Клиентът избира срока, вижда своята отстъпка и реализира реална икономия още от първия ден – без чакане и без допълнителни преговори. Това е модел, който отдавна се използва на развитите пазари в Европа, а вече е достъпен и в България“, коментира Tодор Матев, ръководител “Търговска мрежа“ в “Електрохолд Продажби”.

Смарт бизнес решение

ENERGOTO.BG е част от по-широкото портфолио на “Електрохолд Продажби”, което включва договори с фиксирани и борсови цени, индивидуални решения за корпоративни клиенти, както и консултации и изпълнение на фотоволтаични проекти за собствени нужди.

“За бизнеса всяка стотинка е важна и всяка минута е ценна. Стремим се да спестим и двете чрез този инструмент. Показателно е, че още в първите два месеца след старта на платформата няколко хиляди компании са подали заявления за сключване на договор“, допълва Матев.

ENERGOTO.BG идва точно навреме – в момент, когато бизнесът търси начини да оптимизира разходите си и да взема по-информирани решения. С удобна онлайн услуга, прозрачност и реална икономия още от първия ден платформата показва, че електроенергията за фирми може да бъде не само необходимост, а и смарт бизнес решение.

Повече информация и индивидуална консултация може да получите в търговския център на „Електрохолд” в Пловдив на ул. “Отец Паисий” 33.