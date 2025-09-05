"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Almira Sky Plaza е естествено продължение на опита на ASPIGROUP в жилищното строителство, който сме натрупали, и на стремежа ни да надграждаме всяка следваща стъпка. Създадохме този проект в Пловдив с разпознаваемия за нас подход —последователност, прецизност и внимание към детайла, но и с ясно намерение: да предложим нещо различно, по-зряло и по-смислено от всичко, което досега е създавано около нас.

Градът и ALMIRA, свързани с лекота

Almira Sky Plaza се намира в непосредствена близост до Plovdiv Plaza Mall, с директен пешеходен достъп между комплекса и търговския център. Това осигурява удобно достигане до магазини, услуги, заведения и зони за свободно време – без необходимост от автомобил.

На няколко минути пеша са и парк “Лаута” , голям хипермаркет, основни пътища, които свързват района с централната част на града.

Локацията предлага практичност, добра организация и лесен достъп до всичко, което има значение в ежедневието.

Вертикали, които “палят” погледа

Фасадната композиция стъпва извън стандартните решения,с нетрадиционна геометрия и изразителни обемни елементи.

Архитектурата е замислена не само като функционално тяло, но и като силен визуален знак в градската среда – различна, разпознаваема, съвременна. Създадена да провокира погледа.

Лаундж зона – иновация в начина на живот

Многофункционалната лаундж зона в Almira Sky Plaza е проектирана с различни кътове – за работа, за удобен релакс и за неформални или работни срещи.

Можеш да прекараш няколко часа в концентрация, да изпиеш кафе, да се срещнеш с някого или да споделиш вечер. Уютно, подредено и изискано – само за тези, които живеят тук. И достатъчно близо, за да не търсиш другаде.