Ако не стопанисвате земята си, по-добре да я продадете, докато цените са още на прилични нива, препоръчва изпълнителният директор на “Агрион”.

Г-н Минев, Пловдив и целият регион са известни с плодородието си. Как виждате мястото на Южна България в настоящата пазарна ситуация?

- Пловдивска област и цялата Тракийска низина имат стратегическо значение за българското земеделие. Това е район с уникално съчетание от климат, почви и традиции, които са го превърнали в сърцето на аграрния сектор. Но днес дори тук виждаме същите предизвикателства, които засягат пазара в национален мащаб – спад на цените, по-малко сделки и нужда от технологично обновяване. Ако допреди няколко години цените в областта стабилно растяха, сега наблюдаваме застой и дори спад от 10–15% на места.

- Какви са средните цени на земеделската земя в България и как се вписва в тях Пловдивският регион?

- От 2024 г. наблюдаваме понижение на цената и отдръпване на част от корпоративните купувачи. Средната цена на нивите е 1480 лв./дка. В Югоизточния район (от Бургас до Стара Загора) земеделската земя се продава между 800 и 1400 лв./дка. В Южния централен район (от Пазарджик до Хасково), където попада и Пловдив, цените на сделките са в същия диапазон – от 800 до 1400 лв./дка. За Югозападна България почти не се регистрират сделки според Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.

- Как оценявате текущата ситуация на пазара на земеделска земя? Какви тенденции наблюдавате в сделките и ценообразуването?

- Ситуацията на пазара в момента е доста сложна и отразява по-широките предизвикателства пред аграрния сектор. Наблюдаваме сериозен спад в активността по сделки - броят на покупко-продажбите е намалял значително спрямо предходните години. Това не е случайно, резултат е от няколко взаимносвързани фактора.

Първо, имаме криза в земеделския сектор като цяло. Високите производствени разходи, непредвидимите добиви и натискът върху рентабилността карат както производителите, така и потенциалните купувачи да бъдат изключително предпазливи. Второ, международните предизвикателства - от конфликтите, които нарушават веригите на доставки, до нестабилността на експортните пазари - създават допълнителна несигурност. Трето, климатичните промени вече не са теоретична заплаха, а реалност, която директно влияе на оценката на земеделската земя като актив.

Резултатът е двоен: от една страна, цените на места падат с до 20%, а от друга – на пазара се появява нова вълна от продавачи. Това са инвеститори, които преди години придобиха земеделска земя единствено с цел дългосрочна инвестиция, без намерение да я управляват или развиват, а днес търсят начин да освободят вложените средства. Към тях се присъединяват и чуждестранни компании, които също преосмислят присъствието си в сектора.

Това се потвърждава и от нашия опит в “Агрион” - все по-често сме търсени от големи инвеститори, които притежават значителни земеделски портфейли и искат да ги продадат. Те осъзнават, че земеделието изисква специализирано знание и дългосрочна ангажираност, и предпочитат да излязат от пазара, преди да понесат по-големи загуби.

- Как “Агрион” работи със собствениците на земеделска земя?

- Когато някой желае да получи оценка или оферта за земята си, нужно е само или да ни се обади на безплатния телефон на компанията 0800 111 66, или да влезе в сайта ни www.agrion.bg и да подаде онлайн заявка. Това отнема не повече от 2 минути, а за максимум 2 дни тя ще бъде обработена безплатно и представител на компанията ще се свърже с него с конкретно предложение.

Всяка оферта е индивидуална, тъй като тя се изготвя от нашите експерти с помощта на специализиран софтуер, като се отчитат всички характеристики на конкретния имот – локация и граници на имота, категория, поливност, начин на трайно ползване. При одобрение на офертата от собственика “Агрион” поема цялата административна тежест – от проверката на документите до финализирането на сделката. Когато има наследствени имоти с няколко собственици, това е особено ценно. Компанията осигурява и безплатна юридическа консултация на своите клиенти.

- Какво бихте посъветвали собствениците на земя, които се колебаят дали да продават сега?

- Ако нямате възможност да стопанисвате земята си, по-добре е да я продадете, докато цените са все още на прилични нива. В момента пазарът показва тенденция към понижение. Нашият съвет винаги е да се взема решение на база професионална оценка, а не на слухове или интернет публикации, които често подвеждат.

- България ще приеме еврото на 1 януари 2026 г. Как се подготвяте за този преход?

- От 1 август 2025 г. “Агрион” вече обявява всички цени едновременно в левове и евро по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева. Ако цената на имот е 2000 лв./дка, в офертата се отбелязва и цената в евро – 1022 евро/дка. Сделките до края на 2025 г. ще се извършват само в левове – цената в евро е само ориентир.

- Може ли да се очакват манипулации в този преходен период?

- Винаги има опити за измами, особено спрямо възрастни хора в по-малки населени места. Недобросъвестни брокери може да обявяват оферти само в евро, да използват грешен курс или да притискат собственика да подпише бързо. Това може да доведе до финансови загуби. Нашият съвет е прост:

Винаги се доверявайте на доказани компании, проверявайте курса (той е фиксиран!), изисквайте цена и в двете валути и не подписвайте под натиск.

- Кои са най-големите предизвикателства пред земеделието в Пловдивския регион?

- Безспорно, напояването. Голяма част от инфраструктурата е остаряла или неизползваема. Разбира се, проблем са и климатичните промени – горещи и сухи лета, непредсказуеми валежи, които поставят под риск култури като домати, пипер и грозде. Друг проблем е липсата на кадри – все по-трудно е да се намерят квалифицирани работници. Именно дигиталната трансформация е ключът към привличането на младите хора в земеделието. Тя превръща традиционния труд в съвременна иновативна професия, която е не само по-ефективна и печеливша, но и по-устойчива и привлекателна за следващото поколение. За Пловдивския регион това е пътят към запазване на плодородието и издигане на сектора на ново, по-високо ниво.

- Как изкуственият интелект може да помогне на фермерите тук и сега?

- Вече внедряваме решения с изкуствен интелект за прецизна оценка на имотите, за прогнозиране на добиви, оптимизиране на процесите и управление на напояването. Представете си, че фермерът получава в реално време прогноза за влагата в почвата и може автоматично да управлява капковото напояване. Или че може да изчисли рентабилността на дадена култура за конкретен парцел, преди да я засее – спестяват се разходи и се увеличава печалбата. Това е бъдещето.

- Има ли интерес от фермерите в региона да приемат тези технологии?

- Има, но темпът е различен. По-младите стопани са по-отворени към дигитални решения, докато по-възрастните понякога са по-предпазливи. Нашата роля е да покажем, че тези технологии не са само за „големите“, а са достъпни и за средни, и за малки стопанства. И най-важното – че носят реална полза.

- Какво е вашето послание към фермерите?

- Да не се страхуват от технологиите. Пловдив и Южна България имат потенциал да бъдат водещи в прилагането на иновации в земеделието. Ако съчетаем традиционните силни страни на региона – плодородни почви, благоприятен климат и опитни производители, с новите дигитални решения, можем да изпреварим много други райони в Европа.

- Какви са плановете на “Агрион” за следващите години в региона?

- Ще продължим да инвестираме активно в Пловдивска област както чрез директни покупки на земя, така и чрез предлагане на имоти под наем и аренда, с които да дадем възможност на българския производител не само да разшири стопанството си, но и да планира разходите си напред. Работим върху внедряването на нови дигитални услуги, които ще направят процесите по управление на земеделска земя още по-лесни и прозрачни. Стремим се да сме партньор, на който собствениците и фермерите могат да разчитат. Вярвам, че пловдивското земеделие може да бъде пример за устойчивост и рентабилност, ако работим заедно и мислим дългосрочно.