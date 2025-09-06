Купетата на бъдещите коли като при трабанта, но много по-здрави

Сменят въглеродните влакна с ленени

Въглеродните влакна отдавна се използват в автомобилната индустрия, но каросерия, изработена от естествени влакна, все още не е съществувала. Това вече е на път да се промени. И BMW прави така, че да се случи.

Производителят проучва алтернативи на традиционните облицовъчни панели, използвани от десетки години при колите. Баварската компания ще използва ленени влакна в бъдещо поколение автомобили не само за интериорни панели, но и за определени части на каросерията. Нейният доставчик, швейцарската фирма Bcomp, е разработила процес за производство на компоненти на купето от този естествен материал, подобен на въглеродните влакна. Целта е

да се намали екологичният отпечатък,

генериран от изграждането на каросерия от въглеродни влакна. В сравнение с последния материал въздействието върху околната среда би било намалено с 40%, като същевременно се предлага по-добра степен на рециклиране в края на жизнения цикъл. Но това не са единствените предимства: има и естетическо измерение, защото тези ленени панели имат и много привлекателен външен вид.

Следващото BMW M3 ще бъде оборудвано с покрив, частично изработен от тези ленени влакна. Настоящото беемве има покрив, изработен от CFRP (пластмаса, подсилена с въглеродни влакна), материал, който се използва от много години в автомобилната индустрия не само от германците.

Новият материал по същество е пластмаса, в която са интегрирани въглеродни влакна, което

прави панела много по-твърд, без да увеличава теглото му

Естетически тези кръстосани влакна често се оставят видими с правилни форми, но е възможно да се подредят и произволно.

BMW си сътрудничи с Bcomp за разработването на този нов материал от няколко години. Той вече е тестван за издръжливост и здравина в състезателни коли. През 2022 и 2024 г. BMW също така придоби дял в компанията чрез инвестиционния фонд Ventures.

Този нов материал се произвежда с помощта на процес, подобен на CFRP:

влакната се смесват със смола,

след което всичко се прекарва през пещ под високо налягане, което води до лека и здрава част. И не става въпрос само за елементи на покрива. Други части от облицовката също може да бъдат произведени с помощта на този процес. BMW също така обяви, че планира да използва тези ленени панели за определени части от интериора, без да дава повече подробности засега.

BMW бе намекнала за намеренията си през годините. Когато марката започна масово да произвежда CFRP структури за старите i3 и i8 (в сътрудничество с американски доставчик), мениджърите обявиха, че други модели като серия 3 ще включват същия тип CFRP, по-специално за пода, разположен под задната седалка. Но този проект така и не видя бял свят.

BMW не е единствената компания, която използва постиженията на Bcomp. Други марки като Volkswagen, Skoda, Porsche, Polestar, Kia, както и производители на велосипеди, платноходки, ски и други продукти, изискващи ниско тегло и висока здравина, също си сътрудничат с швейцарската компания.

Това не е първият път, когато каросерията на автомобил е изработена от растителни материали. През миналия век

добре известният гедерейски Trabant правеше купетата от дуропласт,

композитен материал, изработен от пластмаса и смола, в който е имало и отпадъци от вълна и памук. Понякога дори е включвана и хартия.

Митичният социалистически Trabant на практика не може да ръждяса.

Тогава това решение е преди всичко икономично, а не екологично, позволяващо на Източна Германия да избегне скъпия внос на стомана. Материалът обаче имал и няколко предимства: не ръждясва, осигурява добра звукоизолация и бил лесен и евтин за формоване. Не бил обаче достатъчно здрав, за да създаде стабилна структура. Дуропластът никога не е бил използван повторно в производството на автомобили.

Така че, се оказва, че в автомобилния свят вече нищо не се изобретява, а се подобрява.