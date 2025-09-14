Водородният автомобил е обречен

Производителите масово се отказват, а броят на свързаните с тях бензиностанции в Европа бързо намалява

В продължение на години водородът се смяташе за горивото на бъдещето за автомобилите. Не изисква изкопаеми горива и от ауспуха излизат само няколко капчици вода. Зареждането с това гориво е също толкова бързо, колкото при бензинов автомобил, а пробегът е подобен.

Въпреки това водородните автомобили все повече се изтеглят от употреба. Stellantis - компанията майка на марки като Opel, Peugeot, Citroen и Fiat, обяви, че ще спре по-нататъшните инвестиции във водородни технологии.

Производството на търговски превозни средства, задвижвани с водород, също ще бъде спряно. Според Stellantis решението е взето поради ограничената наличност на водородни станции за зареждане, необходимите високи инвестиции и липсата на достатъчно субсидии за покупка за клиентите.

Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan, Honda и много други марки вече са спрели разработването на водородни технологии. Освен това все по-голям брой европейски петролни компании закриват своите станции за зареждане с водород. В Германия поне 22 станции ще затворят до края на годината.

Водородните станции стават все по-малко.

Shell затвори всичките си бензиностанции във Великобритания преди три години, а австрийската държавна петролна компания OMV наскоро обяви, че спира всичките си бензиностанции за водородно гориво. Броят на станциите е намалял и в Калифорния.

Преди осем години не изглеждаше така

През 2017 г. проучване на KPMG показа, че 78% от хората, работещи в автомобилната индустрия, все още вярват, че водородните коли ще станат масови. А около 62% са били убедени по това време, че електрическите автомобили са в задънена улица.

“Водородът страда предимно от сценария с кокошката и яйцето”, казва Фрийк де Брюин от RAI Association, нидерландската организация на вносителите и производителите на автомобили. “Липсата на инфраструктура прави закупуването на возило, задвижвано с водород, по-малко привлекателно. И тъй като има ограничен брой коли, все още се строят малко нови станции за зареждане с водород. Освен това

зареждането с това гориво все още е много по-скъпо например от дизела

Това трябва да се промени, за да се ускори развитието на водорода.”

Водородът винаги е бил спорен. Първоначалният оптимизъм бързо избледня, когато широката общественост откри, че водородът не е енергиен източник, а енергоносител. За производството му е необходимо електричество. И ако това електричество не е зелено, не се постига еконапредък.

Водородът е също изключително летлив, което означава, че по време на транспортирането и съхранението му се получават значителни загуби. За да се транспортира, той трябва да се съхранява под изключително високо налягане, което също изисква енергия.

Основната причина за победата на електрическия автомобил с батерии е неговата ефективност. В процеса на производство на водород и електричество (електролиза) приблизително 20 до 40 процента от енергията вече се губят. А когато се използва водород в лек автомобил, около половината от тази енергия също изчезва. Това води до обща ефективност от около 30 процента, която при електрическия автомобил с батерии е много по-висока - около 95 процента.

Предлагането на водородни автомобили остава много ограничено. В продължение на много години

в Европа се предлагат само два модела

- Toyota Mirai и Hyundai Nexo. Освен това, водородният автомобил е много по-скъп за закупуване, поддръжка и гориво от електрически автомобил с батерии. За малкото водородни автомобили покупната цена през 2025 г. е била около 70 000 евро, което е доста над средната цена за електрически автомобил с батерии (46 000 евро).

Най-новият Hyundai Nexo обещава 700 км пробег.

Това е така, защото освен електрическия мотор един водороден автомобил изисква и малка електроцентрала: така наречената горивна клетка. Електричеството не се доставя от батерия, а от горивната клетка, през която преминава водородът. Това е химичен процес, който освобождава електричество и отделя само водна пара като страничен продукт. Следователно тази технология е доста сложна и скъпа.

Зареждането с водород на колонка е подобно на това с пропан-бутан: свързва се маркуч и няколко минути по-късно резервоарите са пълни, което позволява да се изминат още около 600 километра.

Пробегът от около 600 километра (или 700, както при наскоро представеното ново поколение Hyundai Nexo) винаги е бил впечатляващ в сравнение с автомобилите с батерии, но някои електрически автомобили сега изминават още повече с едно зареждане. Освен това новото поколение електромобили могат да се пълнят само за няколко минути.

Ако електропреносните компании инвестират милиарди в подобряване на капацитета на мрежата си,

водородният автомобил все още може да получи втори шанс

Евентуален бойкот на доставките на редки метали от Китай за батерии за електрически коли също би могъл леко да отвори вратата.

В противен случай изглежда, че бъдещето за водорода е само в камионите и корабите. Големите батерии не са добре дошли там, тъй като намаляват товарното пространство и добавят огромно тегло.