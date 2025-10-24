Искайте, за да ви се даде по-висока заплата

6 правила, подсказани от американски експерти

"Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви бъде отворено." Тъй съветва Исус според Евангелието на Матея.

Като навлезете по-дълбоко в текстове на Новия завет, ще видите, че това не е гарантирано обещание, а е обвързано с маса условия - например да нямате грехове. Хм, съвсем като в работата, когато сте решили, че ви се полага повишение на заплатата.

Според специалистите по кариерно развитие сега е моментът да го направите - подготвят се финансовите планове за 2026 г.

За мнозинството служители собствената заплата е трудна тема за обсъждане с началника, признават експертите. Искането на увеличение е стресиращо преживяване, защото трябва да обясните личната си самооценка и да убедите мениджъра, че неговата оценка за вас трябва да е същата. Но бъдете напълно сигурни, че за да получите повишение на заплатата, трябва сами да си го поискате.

Няма срам

Изследване показва, че дори в САЩ, където да се говори за пари не е неудобно и където умението човек добре да продава себе си се учи още в училище, 37% от служителите никога не са се осмелявали сами да поискат увеличение на заплатата.

"Много служители правят грешката да не поемат инициативата в свои ръце. Ако не си поискате повишение, най-вероятно няма да го получите, защото шефът ви ще си мисли, че сте доволни от заплатата, която взимате", изтъква Робин Пинкли, професор по мениджмънт в Южния методистки университет на Тексас.

"Дори шефът да цени високо вашия принос и усилията, които влагате в работата, много малко работодатели биха дошли на крака при своя служител, за да му кажат: реших да ти дам повишение", обяснява треньорът по професионално развитие Робърта Матъсън.

Та първо правило: Искайте, за да ви се даде. Не се срамувайте. Не молите за услуга. Събщавате желанието си за нещо, което смятате, че заслужавате.

Кога, ако не сега?!

Второто правило е да хванете подходящия момент.

"Много хора, които се престрашават да поискат повишение на заплатата, не уцелват правилния момент - посочва проф. Пинкли. - Искат повишение в края на годината, когато се правят анализите за представянето на служителите през изминалите 12 месеца. Но това определено не е най-добрият момент да поискате увеличение, тъй като повечето компании вече са разпределили бюджета си за следващата година."

Експертът Питър Иконъми подчертава, че трябва да сте наясно какво е финансовото състояние на компанията в последните месеци и да действате, преди мениджърите да обсъждат разпределението на бюджета за догодина. Внимавайте за тези фактори, за да имате адекватна представа за сумата, която можете да поискате.

Третото правило е грижливо да се подготвите за срещата с началника.

Отдалеко, че да е леко

Питър Иконъми съветва известно време преди важния разговор да поискате обратна връзка. Т.е. да намерите ситуация, в която да поговорите с прекия си ръководител с какво се справяте добре и какво бихте могли да подобрите в работата. Ако шефът ви има препоръки, изпълнете ги.

По този начин, когато поискате повишение, вие ще може да демонстрирате, че сте постигнали напредък и че се вслушвате в съветите на вашия мениджър, разяснява Иконъми смисъла на този ход.

Сюблимният разговор

За него правилото е, че трябва добре да помислите и да структурирате в главата си как ще протече.

Не си позволявайте да искате повишение от шефа си, без да разполагате с доводи, които да демонстрират, че го заслужавате, предупреждава Питър Иконъми. Съставете списък с постижения, които са били от голяма полза за компанията. Поставете специален акцент върху близки периоди, в които сте надхвърляли очакванията и сте имали завидни постижения. Фокусирайте се върху реалния и измерим принос, с който сте допринесли за успеха. Отделете внимание на уникалните качества и умения, които ви правят незаменими в работата. Всичко това означава, че не сте голословни: "Искам повече пари", а че мотивирате желаната заплата.

Трябва да можете да формулирате ясно приноса си, да демонстрирате нагледно какво получава компанията от това, че вие работите за нея, допълва консултантът по кариерно развитие Бари Мар. Не можете да очаквате, че шефът ви следи изкъсо вашия напредък. Представете му данни как сте допринесли за подобряването на продуктивността и доходността.

Покажете и говорете за видими действия и резултати, съветва Макс Алтшулер. В силно конкурентния бизнес единственият начин да получите повишение е, като се откроите от останалите. Непременно изтъкнете свои заслуги, инициативи и качества.

И екипността силно се цени. Междуличностните отношения на работното място често играят ключова роля в спечелването на повишение. Те са едно от нещата, които ви дават предимство - не забравяйте да ги споменете.

Също толкова важно е да не пропускате да разкриете пред шефа с факти колко добри отношения сте изградили с клиенти и други хора в индустрията.

Прогнозирайте въпросите

В подготовката за разговора си нахвърляйте въпросите, които може шефът да ви зададе, и своите отговори.

Бъдете готови, че вероятно той ще преговаря за желаната сума и ще трябва да намерите компромис между вашите искания и възможностите на компанията.

Повечето специалисти съветват да кажете какво увеличение искате или поне да имате готов отговор за въпроса на началника. Но по-добре сами да обявите сумата. Не е сериозно да водите разговор на принципа "Шефе, колкото дадеш, все е кяр".

Хитра препоръка е да обявите 10-15% над онова, което смятате за постижимо да получите в плюс. Така ще си осигурите възможност малко да отстъпите при преговорите. Не е много вероятно шефът ви да каже веднага "Ок, получаваш парите". Неговата работа е да икономисва разходи, така че сигурно ще ви донесе от 10 кладенеца вода защо не може да ви даде толкова много. Тогава вие ще проявите разбиране и ще смъкнете онези 10-15%.

Ако получите отказ и на по-ниската сума, попитайте началника какво увеличение за вас планира той. Приемете го, като подчертаете, че се чувствате недооценени, но обичате работата си, харесвате екипа, лоялни сте към компанията и се надявате при първа възможност да получите по-високо възнаграждение, близко до онова, което сте поискали. (Още препоръки Правило в преговорите за по-висока заплата: Докато не ви кажат "не", искате малко)

Питайте и ще ви се отговори

Възможно е да получите не повишение, а отказ. Тогава е нужно много хладнокръвно да извлечете от шефа максимална информация какво очаква от вас, за да ви увеличи заплатата.

Според Макс Алтшулер, като запазите спокойствие и продължите разговора конструктивно, имате две ползи.

Едната е, че по този начин демонстрирате ангажираност и желание за развитие. Втората е, че шефът ви може да осъзнае, че няма добър отговор, с който да обясни защо не получавате повишение. А като осъзнае, че няма добър отговор, може пък да му светне, че все пак заслужавате увеличение на заплатата и да го получите скоро.

