По-голям и удобен център на "Керхер"

В него клиентите ще открият и ще разгледатна спокойствие цялата гама от хоби продукти за дома и градината на известната немска фирма.

“Керхер Център Пловдив” отвори врати на нова, по-голяма и модерна локация. Проектиран е с цел да предостави още по-добро обслужване и удобство за клиентите.

Новият обект разполага с обща площ от 490 кв.м, от които 350 кв.м са отделени за просторен шоурум, представящ пълната гама от продукти на марката Karcher.

Какво ще откриете в „Керхер Център Пловдив“:

  • Пълно продуктово портфолио

В центъра се предлага цялата линия от хоби продукти за дома и градината, както и професионална техника, подходяща за използване в хотели, сервизи, автомивки, индустриални обекти и други търговски и производствени среди.

  • Фирмен сервиз

Центърът разполага с авторизиран сервиз, предлагащ гаранционно и извънгаранционно обслужване на продуктите Karcher.

Новата локация е създадена с фокус върху удобството на клиента, предоставяйки по-голямо изложбено пространство, възможности за демонстрации и подобрена логистика.

