Общинската фирма изгражда осветление и видеонаблюдение на Руския пазар и тържището в “Столипиново”.

Осветление, което да засича движение, ще бъде изградено на Руския пазар и тържището в “Столипиново” - двата обекта за търговия на открито в Пловдив, които общината стопанисва отново. През последните 20 години те бяха дадени на концесия, но срокът на договорите изтече. “Планираме да поставим и камери за видеонаблюдение, това ще гарантира сигурността и на търговците, и на клиентите”, обяснява директорът на предприятието “Общински пазари” Димитър Караилиев. Двата пазара са в добро състояние, били са поддържани от концесионерите и в предприятието продължават да работят за тяхното благоустрояване. На двете места се продават не плодове и зеленчуци, а промишлени стоки и имат славата на тържища, където може да се намери почти всичко на ниска цена.

Магазините допринасят за успеха на пазара до Гребната база.

На Руския пазар ще бъде поставено видеонаблюдение.

Останалите пазари в Пловдив са за продажба на плодове, зеленчуци и ядки. Най-старият от тях – Четвъртък пазарът, обновен за последно преди 14 години, вече се нуждае от основен ремонт. При реконструкцията от 2011-а беше изграден покрив над масите за търговия, но конструкцията не беше затворена отстрани и за да не духа, беше взето решение за поставянето на винили. Те отдавна не са в добро състояние, а дори и като нови загрозяваха сградата. “Трябва да поставим дограма с плъзгащи се врати и климатизация, а и сградата се нуждае от цялостно освежаване. Ще трябва да заделим средства за този ремонт и да го направим, време е”, категоричен е Димитър Караилиев. А в по-дългосрочен план мисли за фотоволтаична системa на покрива на покрития пазар. Площта е голяма - 1300-1400 кв. м и в слънчевия Пловдив добитата енергия ще бъде достатъчна за климатизацията и осветлението.

Шефът на “Общински пазари” Димитър Караилиев

Проспериращо е тържището до Гребната база, изградено като временно преди 14 години, когато се обновяваше Четвъртък пазарът. Масите за продажба на земеделска продукция там са заобиколени от търговски обекти за фермерски продукти и заведения. “Това привлича клиентите, които покрай големите търговски вериги се научиха да си пазаруват всичко от едно място. Затова и формулата да си купиш не само плодове и зеленчуци, а и сирене, кашкавал и хляб от пазара е печеливша, кафенетата също привличат хората”, казва шефът на “Общински пазари”.

По подобен начин се развива и един от пазарите в район “Тракия”, който се намира срещу Католическата църква, но не на всички тържища това е възможно. На Понеделник пазара например просто няма място за магазини и заведения, отделно в района възможностите за паркиране са силно ограничени.

Община Пловдив разполага с терен за изграждането на нов пазар – на “Брезовско шосе” в район “Северен”. Шосето обаче е в ремонт, а и за обособяването на ново тържище ще трябват доста средства. “Мястото е подходящо, това е един от входовете на Пловдив и би било удобно за производителите от близките села. Ако има и търговски обекти за фермерски продукти и заведения, вероятно ще има интерес за пазаруване там, но това е въпрос на по-далечното бъдеще”, допълва Димитър Караилиев.

Планира се ремонт на Четвъртък пазара.

Привличат наематели за магазините в подлезите

“Общински пазари” стопанисва част от подлезите в града и редовно организира търгове за магазините в тях. “Стремим се да няма празни помещения, защото тези подземни пространства са по-добре поддържани и осветени, когато в тях има търговски обекти. Много сме доволни, че вече има наематели на магазините в подлеза на аптека “Марица”, който години наред пустееше след голямото наводнение от юни 2019 г. Изградихме там локална помпена станция и мястото отново е оживено”, обяснява Димитър Караилиев. В този подлез има само 2-3 празни магазина и предстои обявяването на нови търгове за тях.

Наети са всички помещения в общинската част на подлеза на Централна гара, въпреки че заради изграждането на пробива под жп линиите доста хора избягват района.

Най-бурна търговия кипи в подлеза до емблематичния за града хотел “Тримонциум”, магазини оживяват и съседния, който води към Пловдивския университет. Времето на търговските обекти в подлезите не е отминало, приходите от наеми може да нарастват още, смятат в “Общински пазари”.

В подлеза на аптека „Марица“ вече има наематели и хората минават спокойно.

Снимки: Авторът