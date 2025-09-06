Общинската фирма изгражда осветление и видеонаблюдение на Руския пазар и тържището в “Столипиново”.
Осветление, което да засича движение, ще бъде изградено на Руския пазар и тържището в “Столипиново” - двата обекта за търговия на открито в Пловдив, които общината стопанисва отново. През последните 20 години те бяха дадени на концесия, но срокът на договорите изтече. “Планираме да поставим и камери за видеонаблюдение, това ще гарантира сигурността и на търговците, и на клиентите”, обяснява директорът на предприятието “Общински пазари” Димитър Караилиев. Двата пазара са в добро състояние, били са поддържани от концесионерите и в предприятието продължават да работят за тяхното благоустрояване. На двете места се продават не плодове и зеленчуци, а промишлени стоки и имат славата на тържища, където може да се намери почти всичко на ниска цена.
Останалите пазари в Пловдив са за продажба на плодове, зеленчуци и ядки. Най-старият от тях – Четвъртък пазарът, обновен за последно преди 14 години, вече се нуждае от основен ремонт. При реконструкцията от 2011-а беше изграден покрив над масите за търговия, но конструкцията не беше затворена отстрани и за да не духа, беше взето решение за поставянето на винили. Те отдавна не са в добро състояние, а дори и като нови загрозяваха сградата. “Трябва да поставим дограма с плъзгащи се врати и климатизация, а и сградата се нуждае от цялостно освежаване. Ще трябва да заделим средства за този ремонт и да го направим, време е”, категоричен е Димитър Караилиев. А в по-дългосрочен план мисли за фотоволтаична системa на покрива на покрития пазар. Площта е голяма - 1300-1400 кв. м и в слънчевия Пловдив добитата енергия ще бъде достатъчна за климатизацията и осветлението.
Проспериращо е тържището до Гребната база, изградено като временно преди 14 години, когато се обновяваше Четвъртък пазарът. Масите за продажба на земеделска продукция там са заобиколени от търговски обекти за фермерски продукти и заведения. “Това привлича клиентите, които покрай големите търговски вериги се научиха да си пазаруват всичко от едно място. Затова и формулата да си купиш не само плодове и зеленчуци, а и сирене, кашкавал и хляб от пазара е печеливша, кафенетата също привличат хората”, казва шефът на “Общински пазари”.
По подобен начин се развива и един от пазарите в район “Тракия”, който се намира срещу Католическата църква, но не на всички тържища това е възможно. На Понеделник пазара например просто няма място за магазини и заведения, отделно в района възможностите за паркиране са силно ограничени.
Община Пловдив разполага с терен за изграждането на нов пазар – на “Брезовско шосе” в район “Северен”. Шосето обаче е в ремонт, а и за обособяването на ново тържище ще трябват доста средства. “Мястото е подходящо, това е един от входовете на Пловдив и би било удобно за производителите от близките села. Ако има и търговски обекти за фермерски продукти и заведения, вероятно ще има интерес за пазаруване там, но това е въпрос на по-далечното бъдеще”, допълва Димитър Караилиев.
Привличат наематели за магазините в подлезите
“Общински пазари” стопанисва част от подлезите в града и редовно организира търгове за магазините в тях. “Стремим се да няма празни помещения, защото тези подземни пространства са по-добре поддържани и осветени, когато в тях има търговски обекти. Много сме доволни, че вече има наематели на магазините в подлеза на аптека “Марица”, който години наред пустееше след голямото наводнение от юни 2019 г. Изградихме там локална помпена станция и мястото отново е оживено”, обяснява Димитър Караилиев. В този подлез има само 2-3 празни магазина и предстои обявяването на нови търгове за тях.
Наети са всички помещения в общинската част на подлеза на Централна гара, въпреки че заради изграждането на пробива под жп линиите доста хора избягват района.
Най-бурна търговия кипи в подлеза до емблематичния за града хотел “Тримонциум”, магазини оживяват и съседния, който води към Пловдивския университет. Времето на търговските обекти в подлезите не е отминало, приходите от наеми може да нарастват още, смятат в “Общински пазари”.
Снимки: Авторът