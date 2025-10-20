15-те тайни на успелите

Онова, което ги отличава, е различният подход към работата

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Някои хора достигат завидни висоти в кариерите си, други седят все на едно и също място, колкото и усилия да полагат. Причината е не само в неравните заложби и шансове. Тя се крие най-вече в различния подход към нещата, смята известният канадски психолог Ивон Далер. Той е убеден, че успешните личности притежават 15 качества, които ги изтласкват пред техните конкуренти.

1. Завидна точност. Тези жени и мъже определят много ясно целите си. Ако управляват бизнес, не си казват "Искам да имам възможно най-много клиенти в рамките на година". Вместо това си обещават: "Ще имам 1000 нови клиенти за първите 6 месеца". След това разделят целта на малки порции.

В която и област да се изявявате, тази формула действа 100-процентово. Нека целите ви да са достижими, обозрими и задължително да са насочени към напредък в кариерата.

2. Реагиране на мига. "Не отлагай днешната работа за утре" - успешните хора безпрекословно спазват правилото и затова им върви.

За да бъдете като тях, си направете план за всеки от петте работни дни. Оставяйте по един час свободен - така непредвидените разговори и забавянията няма да ви объркват. Ако все пак нещо се провали, не губете време в самосъжаление. Незабавно задействайте план "Б", който също трябва да сте измислили предварително.

3. Поддържане на ритъм. Успешните хора почти никога не са под пара, не изглеждат претоварени. Тайната е в равномерния ритъм, който сами си задават. За да постигнат определена цел, се трудят всеки ден, а не форсират в последния момент.

Ще ви потръгне, ако и вие откриете собствения си ритъм. Преценете дали сте по-работливи сутрин или следобед. Така разпределете задачите си, че най-трудните да са в часовете, в които имате най-много енергия. Изтеглете по-неприятните задължения за началото на седмицата, за да сте се отървали от тях до петък. Не оставяйте нищо за събота и неделя, освен ако не е спешно. Не може да издържите на усилния ритъм през работните дни, ако не презареждате през уикендите.

4. Самоувереност. Жените и мъжете, които жънат професионални успехи, добре познават качествата и недостатъците си, умеят добре да се изразяват, грижат се за външността си, познават точните хора, които могат да отворят пред тях доста врати. Околните обикновено им се доверяват, защото излъчват самочувствие.

Ще повишите собствената си самооценка, ако най-напред се погрижите за облеклото и прическата си. Използвайте всеки свободен миг, за да попълвате знанията си в областта, в която работите. Старайте се по-често да общувате с колегите си, да им помагате, да обменяте мнения. Така ще ги привлечете на своя страна, а това винаги е от полза.

Внимавайте обаче да не прескочите тънката граница, която отделя самоувереността от арогантността. Когато сгрешите, не се колебайте да го признаете. Това също е ключ към успеха, защото хората се страхуват от перфекционистите, а демонстрирайки от време на време слабост, вие ставате по-симпатични.

5. Излизане от зоната на комфорт. Успешните личности следват и друга поговорка - "Който рискува, печели". Само че рискът винаги е премерен и имат резервен план.

Всяка седмица си поставяйте по една задача, която ви кара да излезете от зоната си на комфорт. Няма да ви бъде лесно да я свършите, но на финала ще почувствате удовлетворение, което ще повиши самочувствието ви.

6. Упоритост. Справящите се в работата хора никога не се отказват по средата на пътя. Според Ивон Далер по правило най-силното отчаяние идва към края на пътя, когато остават едва няколко стъпки до приключването му.

Всичко ще бъде наред, ако си разпределите целите в рамките на петте работни дни и постигането на всяка от тях води към заветния служебен напредък. Старайте се да спазвате плановете си ден по ден и час по час. Така в петък вечер ще може да се поздравите, че сте свършили всичко, без да сте се преуморили.

7. Връзки. Не става дума за шуробаджанащина, а за умението на успешните хора да се обграждат с положително мислещи, работливи, амбициозни и добронамерени личности. Те често обменят информация и взаимно си помагат.

За да ви потръгне, общувайте с колегите. Освен това не бива да се затваряте в тесния кръг на собствения си офис. Срещайте се с колеги от конкурентни фирми, както и с хора, нямащи общо с професията ви. Всички те ще разширят хоризонтите ви, а и никога не се знае кой кого познава.

8. Реалистично, не хазартно мислене. Общото между успешните личности е, че не разчитат на късмета, а на усилията, които полагат. При вас е същото - работете методично, целенасочено и упорито и рано или късно ще напреднете.

9. Преодоляване на страховете. Ивон Далер е провел експеримент с 10 човека, разделени в 2 групи. Първата - от мениджъри, втората - от често уволнявани хора. Казал им: "Представете си, че трябва да стигнете от точка А до точка Б сред вечни ледове. Докато вървите, не мислете за гладните бели мечки". След това помолил всеки от участниците да опише какво си представя. Успешните хора разказали как товарят шейни с провизии, как трудно си проправят път сред ледовете, как напредват стъпка по стъпка. Във въображението на другите изниквали само бели мечки - точно онези, за които им било казано да не мислят.

Целта на експеримента е да покаже, че успешните хора мислят конкретно за нещата, които трябва да свършат, а не за потенциалните опасности. Останалите се стъписват пред заплахите и забравят накъде са тръгнали. Ще спечелите, ако и вие постъпвате като мениджърите.

10. Поставяне на граници. Истински успешните хора винаги знаят докъде да спрат. Никога не се нагърбват с повече работа, отколкото могат да свършат.

И вие преценявайте докъде се простират възможностите ви. Ако твърде често си взимате домашно за вкъщи, работите през уикенда и отпуските, има само два варианта - или сте неорганизирани, или сте се надценили.

11. Интуиция. Няма нищо свръхестествено в шестото чувство. Според психолозите то представлява сбор от натрупания личен и чужд опит. Мозъкът прави изводи, които може да изглеждат нелогични на пръв поглед, но са резултат от анализа на въпросните преживявания. Успешните хора споделят, че понякога са взимали най-добрите си решения, без да разчитат на разума. Просто са почувствали, че трябва да постъпят по определен начин и после той се е оказал правилният.

Щом смятате, че интуицията ви не е достатъчно развита, може да правите упражнения, които ще намерите в интернет. Постарайте се също внимателно да наблюдавате околните - ще научите много от онова, което те споделят с вас, без да допускате техните грешки. И четете повечко книги - в тях е синтезирана цялата мъдрост на човечеството.

12. Нестандартна гледна точка. Една от тайните на успеха е да спрете да наблюдавате нещата от тривиалния ъгъл, от който всички ги виждат. Опитайте се да ги съзрете по нестандартен начин. Ще видите неочаквани подробности, които ще ви насочат към по-добри методи за решаването на проблемите.

13. Грижи за здравето. Отличната форма понякога е дар от природата. По-често обаче е резултат от упорити тренировки, правилен хранителен режим и отказ от вредните навици.

Няма смисъл да си съсипвате здравето, докато се опитвате да напредвате по служебната стълбица. Ще намерите поне по час на ден, който да отделите за спорт или дълга разходка. И внимавайте какво слагате в чинията си.

14. Награждаване. За да има стимул да свърши каквото и да било, човек трябва да очаква отплата. Доволните от работата си жени и мъже разпускат с приятели и колеги след поредния успех и така се зареждат с положителна енергия.

Ако правилно си разпределяте времето, ще имате достатъчно часове и за работа, и за отмора. Все пак оставете купоните за петък и събота вечер, през седмицата се наспивайте добре, за да имате сили.

15. Семейство. Може да звучи парадоксално, но най-удовлетворени от служебните си успехи са не хората, които изцяло са се посветили на работата си, а онези, които бързат да я свършат качествено, за да се приберат по-скоро у дома, при близките си. Причината е, че те имат реален стимул да полагат усилия.

Единственият съвет е да не потъвате до гуша в работа, а да си оставите време за личен живот. Ще се отрази благоприятно и на кариерата ви.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

Наръчник да се справяте с колега емоционален вампир

Теория и практика на конфликтологията

Плюсове и минуси партньорите в двойката да са от една професия

Първите 90 дни: как да се докажете на новата работа

Какво е стрес на властта и как пречи в деловия живот

Седемте ключа към успеха

Стратегически оптимизъм и защитен песимизъм - с кое печелите успех

Какво е таймбоксинг и как повишава професионалната продуктивност

Границата между глупава безкористност и умна щедрост определя професионалния успех

5 ползи да имате колега враг

Вълшебната фраза, с която печелите доверие и професионален успех