Тънката граница между настъпателност и скандалджийство в деловия живот

Категоричното и остро поставяне на въпросите е от полза, безпочвеното заяждане само вреди

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Решаването на сложна ситуация с мирни средства се приема за проява на зрялост и интелект. Но струва ли си винаги да бъдете добри, дори когато са засегнати интересите и самоуважението ви?

Наистина скандалджиите никой не ги обича. Но пък примирените и вечно съгласни никой не ги уважава.

Представете си следната ситуация. Старателно изпълнявате всички нареждания на шефа, стеснявате се да обсъждате с него възнаграждението си и демонстрирате своята лоялност по всякакъв начин. Какъв е резултатът? Товарят ви с все повече работа, а когато стане дума за повишение в йерархията или за вдигане на заплатата, благата отиват при друг. Който не е бил непрекъснато с преклонена глава, а си е позволявал категорично да заявява своите претенции. При нужда - дори с агресия.

Научете се да изразявате своето недоволство, когато шефът ви постоянно преминава границите на служебните ви задължения. Добрият мениджър нито ще ви уволни, нито ще ви санкционира, като обясните, че струпването на нови и нови задачи означава да не свършите работата качествено. Ако обаче можете да поемете допълнително натоварване, поговорете и за допълнително заплащане. Разбира се, става дума само за основателни претенции.

При всички тези разговори, преди да станете настъпателни, потърсете мирен изход от ситуацията.

Например шефът ви трета събота подред иска да сте на работа извънредно. Опитайте се спокойно да му обясните, че за вас това е неприемливо, искате през почивните дни да сте със семейството си. Ако видите, че не постигате разбиране, кажете: "На какво основание ме карате да работя в събота? В договора ми няма нищо по този въпрос." Напомнете, че за извънреден труд се полага допълнително възнаграждение. Няма ли, по закон никой не може да ви принуди да работите в почивен ден. Говорете спокойно, но твърдо.

Наистина това може да доведе до уволнение, но необходима ли ви е работа, където постоянно нарушават правата ви?

Търсеният ефект идва в резултат на "студена" агресия, без излишни емоции и обиди. За да сте овладяни, се подгответе за разговора с аргументи. Ако в компанията е прието често да се комуникира по електронната поща, може да изпратите писмо на шефа. Така без напрежение ще изложите позицията си и ще формулирате исканията си.

Човек най-често придобива репутацията на скандалджия, когато претенциите му не са аргументирани и/или не уцелва начина, по който да ги предяви.

"Аз съм толкова добър служител, вие сте ми длъжни" - това не е никакъв аргумент. Помислете какво можете да изтъкнете в своя полза, за да бъде изпълнено вашето искане. Например кажете "Обемът на работата ми значително превишава по-рано договорената заплата, затова искам да преразгледаме финансовите условия на договора ми." Изредете и задълженията, които ви се налага да изпълнявате.

В никакъв случай не хвърляйте безразборно обвинения - това значи, че нямате сериозни аргументи, за да подкрепите своето искане.

Учете се да обосновавате своите искания към другите и да отстоявате правата си с умерена настъпателност, но никога в обидна форма. Сложете граница между настъпателност и скандал. Тогава ще можете да градите отношенията си в колектива значително по-успешно.

