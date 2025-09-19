Историята започва през 1995 г., когато dm представя своята собствена марка Balea – първоначално с няколко душ гела, които бързо се превръщат в любим спътник в банята. Оттогава минаха три десетилетия, а Balea вече е една от най-популярните марки на дрогерията, с асортимент, който многократно е нараснал и днес обхваща грижа за цялото семейство – от главата до петите, от сутрешния шампоан до нощния крем. По случай юбилея тази есен клиентите могат да открият и празнична селекция от продукти, които напомнят колко дълъг път е изминат.

Шампоанът Family с плодов аромат е типичният пример за универсалната грижа, която събира всички вкъщи – децата харесват свежестта му, а татко го ползва, защото „няма разлика“.

От другата страна е балсамът Oil Repair Intensiv – спасителят, към когото се обръщаш, когато косата е в „драма куин“ режим, а часът за фризьор изглежда далечен. Душ гелът с pH 5.5 е тихият герой, който не вдига шум, но щади кожата ти ден след ден. А течният сапун Joyful Times носи малките моменти радост, които често се крият в най-обикновените ритуали. С времето Balea израсна – от базова грижа до модерна козметика с активни съставки, като Beauty Expert хидратиращия крем за лице, който спокойно може да застане редом до много по-скъпи продукти.

Разбира се, Balea е само част от малката армия собствени марки на dm. Днес те са повече от 20 и покриват почти всяка нужда – от грижа за коса, лице и тяло, през бебешки продукти, био храни и препарати за дома, чак до предложения за домашните любимци. Общото между тях е формулата, която звучи почти твърде добра, за да е истина: качество на нивото на водещите марки, но на цена, която е средно с около 30% по-добра. Всички продукти се разработват по немските стандарти на концерна и подлежат на постоянен контрол върху съставките и производството. С други думи – шампоанът, който ще откриеш в София, е същият, който ще намериш и във Виена или Берлин.

Точно тук се срещат и другите два стълба на изгодното пазаруване в dm – трайно изгодните цени и дигиталните удобства. „Трайно изгодното“ означава, че цените остават стабилни минимум четири месеца. Това може да изглежда като дребен детайл, но всъщност е огромно облекчение – особено в години, в които инфлацията се държи като непоканен гост на вечеря, който изяжда десерта ти, без да пита. Клиентът купува това, което му трябва, точно когато му трябва, без да се чувства виновен, че „изпуска офертата на века“ и без да трупа запаси от шест душ гела в банята като за апокалипсис.

Допълнителен слой удобство носи приложението „Моят dm“ – дигитален помощник, който позволява да планираш пазаруването си, да поддържаш списък с любими продукти и да получаваш малки бонуси и талони. Не става дума за агресивна „игра на точки“, а за спокойствие и сигурност, че винаги имаш под ръка това, от което имаш нужда.

Тридесет години след първия душ гел, Balea е символ на достъпната грижа, която не прави компромиси с качеството. А dm превръща това изживяване в ежедневие – със стабилни цени, надеждни собствени марки и малки дигитални предимства, които улесняват живота. В крайна сметка истинският лукс днес не е в скъпия етикет, а в спокойствието, че отваряш шкафа и намираш всичко нужно – от шампоан и сапун до крем за лице – без това да натежава на бюджета.