Цените растат у нас и в цяла Европа, само Кипър е изключение – 0,1% надолу

Годишната инфлация в ЕС, както и в България расте през юли, а първите данни за август показват още по-голямо нарастване. В еврозоната обаче годишният тренд все още се задържа в рамките на целта на Европейската централна банка от 2%, показват данните на Евростат, публикувани във вторник. За сравнение, през същия месец на миналата година инфлацията беше 2,6%.

България се нарежда сред страните с по-високо поскъпване от средното. У нас инфлацията се е ускорила от 3,1% през юни до 3,4% през юли по хармонизирания индекс, което поставя страната на десето място в ЕС заедно с Литва, която също е с 3,4%. Месечната инфлация у нас през юли е достигнала 1,4% при 0,4% през юни. За август данните за България все още не са публикувани.

Разликите в рамките на съюза са осезаеми. В Кипър цените са се повишили символично с едва 0,1%. Франция отчита поскъпване от 0,9%, а Ирландия държи нивото на 1,6%. След тях са Италия (1,7%) и Германия (1,8%). На другия полюс е Румъния с внушителните 6,6%, която е и най-висока в ЕС. Следват я Естония с 5,6% и Словакия с 4,6%.

През август Кипър отчита дефлация от -0,1%, стойностите за Франция падат от 0,9% на 0,8%. Инфлацията в Естония обаче се засилва до 6,2%, или с 0,6 процентни пункта повече от предходния месец и я изкачва на първо място по поскъпване в еврозоната, поне сред страните, за които вече има данни. С 4,6% я следва Хърватия. Словакия отчита 4,4%, плътно следвана от Латвия и Австрия с по 4,1%.

Маастрихтският критерий за инфлация гласи, че годишната инфлация не трябва да е с повече от 1,5 процентни пункта над средното на трите страни с най-ниски нива. В момента това е около 2,4%. България отчита 3,4 %, тоест излиза извън този параметър с 1%, но страната ни е вече член на еврозоната.