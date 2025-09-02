Продажбите на облигации в Европа достигнаха рекордните 49,6 млрд. евро за единичен ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският пазар на облигации е напът да регистрира рекорд по емитиране, след като Обединеното кралство и Италия предложиха големи дългови сделки, предаде Блумбърг. По данни на агенцията 28 емитенти възнамеряват да наберат поне 49,6 млрд. евро – над предишния максимум от 47,6 млрд. евро за един ден, поставен по-рано тази година, пише БТА.

Силното предлагане отразява традиционната активност през септември, когато правителства и компании се връщат на пазарите след летните месеци, за да финансират плановете си до края на годината. По-високата доходност привлича инвеститори въпреки фискалните опасения във Франция и Обединеното кралство.

Великобритания набра 14 млрд. британски лири чрез синдикиране на 10-годишни облигации – най-голямото в историята на страната. Поръчките надхвърлиха 141 млрд. британски лири, като международните купувачи съставляваха 40 на сто от разпределението, сочат данни на "Морган Стенли" (Morgan Stanley).

Италия емитира седемгодишни облигации за 13 млрд. евро и 30-годишни за 5 млрд. евро, при заявен интерес за над 218 млрд. евро. Френският фонд за недвижими имоти "Юнибейл-Родамко-Уестфийлд" (Unibail-Rodamco-Westfield) пласира хибридна безсрочна облигация на стойност 685 млн. евро.

Въпреки повишените разходи по заемите търсенето на нов дълг остава подкрепено от притока на капитали към облигационни фондове през лятото.

Междувременно британската лира отслабна рязко, след като доходността на дългосрочните държавни заеми достигна най-високото равнище от 1998 г. насам, съобщи "Файненшъл Таймс". Лирата поевтиня с 1,5 на сто спрямо долара до 1,334 долара, преди леко да се възстанови до 1,338 долара. Спрямо еврото понижението бе 0,7 на сто.

Доходността на 30-годишните британски облигации се повиши до 5,72 процента, след което се стабилизира на 5,70 процента. Разходите по заемите в страната остават най-високи сред държавите от Г-7, на фона на инфлационния натиск и нарастващия държавен дълг.

В Германия доходността на десетгодишните облигации се повиши до 2,78 процента, а на тридесетгодишните достигна най-високото си равнище от 2011 г. – 3,41 процента.

Френската политическа несигурност също оказва натиск върху пазарите. Министър-председателят Франсоа Байру обяви, че на 8 септември ще поиска вот на доверие в парламента по темата за бюджета на икономии. Крайнодясното Национално обединение заяви, че се подготвя за предсрочни избори.

Доходността на 30-годишните френски облигации достигна 4,523 процента – най-високото ниво от юни 2009 г., информира Ройтерс. Спредът между десетгодишните френски облигации и германските бундове се увеличи до 80 базисни точки.

Икономисти от Ай Ен Джи (ING) отбелязват, че правителството в Париж си е поставило цел да намали съотношението дълг/БВП до 117,6 процента през 2026 г. и до 117,2 процента през 2029 г., спрямо прогнозираните 118,3 и 125,3 процента без допълнителни мерки.

"Европейската политика отново се връща във фокуса на инвеститорите на фона на усилията за ограничаване на държавните заеми във Франция и на европейските инициативи за сигурността на Украйна", коментира Марк Хефеле, главен инвестиционен директор в Ю Би Ес (UBS).