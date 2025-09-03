ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потушиха пожара в иглолистната гора край Хисаря

Вятърната енергия е осигурила над 15 на сто от електричеството в Европа през изтеклото денонощие

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,9 процента от общото количество електроенергия. СНИМКА: pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 15,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,9 процента от общото количество електроенергия (907 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,4 процента (170 гигаватчаса) от нея, предава БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (39,1 процента), Нидерландия (28,4 на сто) и Швеция (25,2 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени във Франция (196,6 гигаватчаса), Германия (163,4 гигаватчаса) и Испания (123,7 гигаватчаса), сочи още справката.

