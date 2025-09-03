Американски съд разреши на "Гугъл" да запази "Хром" и сделката с "Епъл"

Американски съд във Вашингтон постанови, че "Гугъл" (Google) няма да трябва да продава браузъра си "Хром" (Chrome), като по този начин даде рядка победа на една от големите технологични компании в антитръстовата битка в САЩ. В същото време съдът нареди на концерна да споделя данни с конкурентите си, за да отвори конкуренцията в онлайн търсенето, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Акциите на компанията майка "Алфабет" (Alphabet) поскъпнаха със 7,2 на сто по време на следборсовата търговия във вторник, след като инвеститорите приветстваха решението, което също така позволява на "Гугъл" да продължи да извършва изгодни плащания към "Епъл" (Apple). Цената на акциите на "Епъл" се повиши с 3 на сто. Компанията получава около 20 млрд. долара годишно за това, че е направила търсенето в "Гугъл" стандартно в своите модели "айФон" (iPhone).

Окръжният съдия Амит Мехта постанови още, че "Гугъл" може да запази операционната си система "Андроид" (Android), която заедно с "Хром" подпомага доминиращия бизнес на компанията в областта на онлайн рекламата.

Решението е резултат от петгодишна съдебна битка, започнала след като миналата година Мехта определи, че "Гугъл" притежава незаконен монопол в онлайн търсенето и рекламата. Той обаче посочва, че корективните мерки трябва да бъдат наложени с "смирение", отчитайки новата конкуренция, създадена от компаниите за изкуствен интелект.

"Тук от съда се иска да погледне в кристална топка и да предвиди бъдещето. Това не е точно силната страна на съдията", пише Мехта.

Според експерти задължението за споделяне на данни ще засили конкурентния натиск върху "Гугъл", но липсата на необходимост от продажба на "Хром" или "Андроид" премахва основно притеснение на инвеститорите. "Гугъл" е изправена пред нарастваща конкуренция от популярни инструменти за изкуствен интелект, включително чатбота "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) на "ОупънЕйАй" (OpenAI), които вече ерозират позициите ѝ на пазара.

Анализаторът Дипак Мативанан от "Кантор Фицджералд" (Cantor Fitzgerald) коментира, че изискванията за споделяне на данни представляват риск за "Гугъл", но не в краткосрочен план.

Американските антитръстови органи обмислят следващите си стъпки, заяви помощник-главният прокурор Гейл Слейтър в платформата Екс (X). От "Гугъл" съобщиха в публикация в блога си, че внимателно разглеждат решението, изразявайки опасения за ефекта върху потребителите и тяхната поверителност.

Компанията вече заяви, че ще обжалва, като делото вероятно ще стигне до Върховния съд. "Съдия Мехта е наясно, че Върховният съд е вероятната крайна дестинация на делото, и е избрал мерки за защита, които имат добри шансове да бъдат приети", коментира Уилям Ковачич, директор на Центъра по конкурентно право към университета "Джордж Вашингтон".

Решението е облекчение и за "Епъл" и други производители на устройства и браузъри, които според Мехта могат да продължат да получават плащания за споделяне на рекламни приходи от "Гугъл". Анализатори на "Морган Стенли" (Morgan Stanley) оцениха тези плащания на 20 млрд. долара годишно.

Съдът също така улесни производителите на устройства и други партньори, като забрани на "Гугъл" да сключва ексклузивни договори за задаване на своята търсачка по подразбиране. Компанията вече е предложила разхлабване на подобни споразумения. Новите договори с производителите на устройства "Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) и "Моторола" (Motorola), както и с мобилните оператори "Ей Ти енд Ти" (AT&T) и "Верайзън" (Verizon), позволяват инсталиране и на конкурентни търсачки.