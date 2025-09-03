Глобалните разпродажби на облигации засегнаха и японския държавен дълг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Глобалните разпродажби на държавни ценни книжа обхванаха и Япония днес, като доходността на дългосрочните японски облигации достигна исторически върхове, съобщи в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

Доходността на 30-годишните японски държавни облигации се повиши до 3,28 на сто – рекордно равнище. В един момент през сутринта доходността на 20-годишните облигации достигна 2,69 на сто, най-високото ниво от 1999 г. насам. Доходността се движи в обратна посока на цените.

Поскъпването на японския дълг отразява нарастващите опасения на инвеститорите за стабилността на държавите с големи обеми задължения. Вчера доходността на 30-годишните британски облигации нарасна до най-високото си равнище от 1998 г., а доходността на френските 10-годишни книжа се увеличи с 0,05 процентни пункта до 3,58 на сто заради притеснения относно стабилността на правителството.

В Съединените щати доходността на 30-годишните държавни ценни книжа се повиши с 0,02 процентни пункта до 4,98 на сто в азиатската търговия днес, докато доходността на 10-годишните книжа се увеличи със същия марж до 4,28 на сто.

В Япония инвеститорите реагираха и на вътрешнополитическата несигурност. Появиха се опасения, че министър-председателят Шигеру Ишиба може да бъде принуден да се оттегли след анализа на загубата на управляващата Либерално-демократическа партия на изборите за горна камара през юли.

Пазарни участници в Токио коментират, че евентуалното отстраняване на Ишиба може да доведе до назначаване на нов министър-председател с по-популистка програма, включваща увеличени държавни разходи и натиск върху Японската централна банка да спре повишаването на лихвените проценти.

Утре предстои аукцион на 30-годишни японски облигации. От май насам интересът на купувачите към подобни емисии отслабна, тъй като животозастрахователни дружества и институционални инвеститори предпочитат книжа с по-кратък матуритет.

Докладът на Либерално-демократическата партия, публикуван вчера, не посочва пряко Ишиба като причина за изборните загуби, но доведе до оставките на няколко високопоставени партийни представители и отваря път към вътрешен процес, който може да доведе до смяна на лидера.

Политическият анализатор Тобиас Харис от "Форсайт Джапан" (Foresight Japan) смята, че докладът увеличава вероятността партията да отстрани Ишиба. Стивън Спрат, стратег по лихвените проценти за Азиатско-тихоокеанския регион в "Сосиете Женерал" (Société Générale), посочва, че пазарите отчитат и възможността Ишиба да предложи щедри пакети с държавни разходи, за да възстанови подкрепата в партията.

"Така или иначе пазарът очаква по-хлабав фискален подход, а инвеститорите не желаят увеличаване на държавните разходи в настоящия момент", коментира Спрат.