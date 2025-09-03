Курсът на еврото спрямо долара остава без промяна в сутрешната търговия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава без промяна в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1642 долара към 09:30 часа българско време, без изменение спрямо затварянето на търговията вчера.

В края на валутната търговия вчера еврото поевтиня спрямо долара, предимно заради разпродажбите на пазарите на облигации, като за кратко падна до 1,1638 долара по време на търговията в Ню Йорк. Преди това Европейската централна банка беше определила референтния курс на 1,1646 (в петък: 1,1715) долара.