Предимно разпродажби белязаха търговията на азиатско-тихоокеанските борси

Азиатско-тихоокеанските фондови пазари отчетоха понижения в днешната търговия, следвайки низходящото движение на Уолстрийт от вчера, предадоха ДПА и Киодо. Глобалното покачване на лихвените проценти, ефектът от американските мита и несигурността около търговската политика натежаха върху пазарите, предава БТА.

В Япония доходността на 30-годишните държавни облигации достигна 3,27 на сто – най-високото ниво от началото на събирането на данни през 1999 г. В Токио акциите поевтиняха под натиска на спада в САЩ и политическата несигурност, свързана с възможна смяна на ръководството на управляващата Либерално-демократическа партия.

Индексът Nikkei Stock Average, който обхваща 225 компании, се понижи със 123,90 пункта, или 0,29 на сто, до 42 186,59 пункта. По-широкият бенчмарк Topix спадна с 13,37 пункта, или 0,43 на сто, до 3068,51 пункта. Генералният секретар на управляващата партия подаде оставка след слабите резултати на изборите за горна камара през юли, а на премиера Шигеру Ишиба се засили натискът да обмисли бъдещето си. Той заяви, че ще вземе решение в "подходящо време", като изрази намерение да остане на поста.

Сривът на йената смекчи загубите при експортно ориентираните компании. Акциите на "Нисан Мотор" (Nissan Motor) и производителя на полупроводници "Адвантист" (Advantest) завършиха дори с лек ръст на цените си.

В Китай пазарите също се понижиха – индексът CSI-300 в Шанхай спадна с 1,2 на сто, а Hang Seng в Хонконг – с 0,8 на сто. Новите данни за индекса на мениджърите по покупките в сектора на услугите показаха растеж през август, но икономисти от "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) отчетоха и натиск върху маржовете заради спад на подиндексите за покупни и продажни цени. Според анализатори част от спада се дължи и на прибирането на печалби след силното представяне на китайските пазари през август.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 се понижи с 1,8 на сто. Въпреки че данните за брутния вътрешен продукт показаха по-силен от очакваното растеж през второто тримесечие, това намали очакванията за по-нататъшно облекчаване на паричната политика. Според анализаторите от "Кепитъл икономикс" (Capital Economics) ускореното вътрешно търсене повишава риска Резервната банка на Австралия да не смекчи толкова агресивно политиката си.

Единствено борсата в Сеул се противопостави на низходящата тенденция – индексът Kospi нарасна с 0,4 на сто за втори пореден ден, подкрепен от по-добри от очакваните данни за икономическия растеж през второто тримесечие. Акциите на "Хюндай" (Hyundai) също отчетоха ръст, въпреки обявените планове на синдикатите за стачки.

Цената на акциите на "Тайван семикъндактър манифакчъринг" (Taiwan Semiconductor Manufacturing – TSMC) спадна с 0,4 на сто, след като САЩ отнеха разрешението за доставка на ключово оборудване в китайския ѝ завод.

Златото поскъпна и достигна нов връх малко под 3550 долара за тройунция, като инвеститорите потърсиха сигурно убежище в условията на пазарна несигурност.

Повишаването на доходността на облигациите на капиталовите пазари и резкият спад на цените на някои технологични акции натежаха върху основните американски индекси във вчерашния ден. Водещият индекс, Dow Jones Industrial, спадна с 0,55 на сто до 45 295,81 пункта. В резултат на това Dow се отдалечи леко от неотдавнашния рекорден връх от малко под 45 758 пункта. В понеделник фондовите пазари в САЩ бяха затворени заради официален празник.

Индексът NASDAQ 100, в който преобладават тежките технологични компании, загуби 0,79 на сто до 23 231,11 пункта. Компаниите "Амазон" (Amazon), "Енвидиа" (NVIDIA), "Епъл" (Apple), "Сиско" (Cisco) и Ей Ес Ем Ел (ASML) загубиха до 2,3 на сто от капитализациите си. В същото време S&P 500 се понижи с 0,69 на сто до 6 415,54 пункта.