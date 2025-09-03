Европейските борси започнаха сесиите с опит за възстановяване

Европейските фондови пазари започнаха днешната търговия с повишения, обръщайки негативните настроения от предходната сесия, породени от регионални фискални проблеми, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Към 11:15 ч. българско време паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,24 на сто до 544,46 пункта, като повечето подсектори и всички основни борси отчетоха ръст.

Във Франкфурт индексът DAX нарасна с 0,4 на сто до 23 590 пункта, а индексът на компаниите със средноголеми капитализации MDax – с 0,5 на сто до 29 757 пункта. Индексът на еврозоната EuroStoxx 50 се повиши с 0,6 на сто до 5324 пункта. В Париж САС 40 добави 0,43 на сто до 7687,27 пункта, а в Рим FTSE MIB нарасна с 0,36 на сто до 41 876,43 пункта. Извън еврозоната водещият британски FTSE се повиши с 0,24 на сто до 9138,72 пункта.

Европейската търговия вчера потвърди репутацията на септември като труден месец за борсите. Настроението на пазарите остава под влияние на редица рискове – от митническата и икономическата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, през войната в Украйна до несигурността около паричната политика и политическата и фискалната ситуация във Франция. Френското правителство ще трябва да направи компромис по отношение на плановете за намаляване на бюджетния дефицит, ако премиерът Франсоа Байру не получи подкрепа при вота на доверие на 8 септември, заяви днес в цитирано от Ройтерс интервю за в. "Файненшъл таймс" френският министър на финансите Ерик Ломбар.

Анализаторът Юрген Молнар от "Робомаркетс" (Robomarkets) коментира, че техническата картина остава помрачена, тъй като DAX се е отдалечил от границата от 24 000 пункта. Според него ако индексът не успее скоро да възстанови равнището си и подкрепата при 23 500 пункта не се задържи, съществува риск от спад с още 1000 пункта. Въпреки това Молнар подчерта устойчивостта на DAX, който вече няколко пъти си е връщал границата от 24 000 пункта по-бързо от очакваното.

Сред отделните емисии силно поскъпване отчетоха акциите на британската "Уочис ъф Суицърланд" (Watches of Switzerland), които се изстреляха с 8,3 на сто нагоре след актуализация на финансови данни и повишение на ценовата цел от страна на "Дойче банк" (Deutsche Bank). Компанията потвърди, че очаква резултатите за първото полугодие да съответстват на прогнозите въпреки наложените от САЩ мита върху швейцарския внос.

"През целия период наблюдавахме стабилни продажби, особено в САЩ, въпреки повишените мита върху швейцарския внос", се посочва в съобщението на компанията. Търговецът добавя, че британският пазар на луксозни часовници и бижута остава стабилен. Износът на швейцарски часовници през юли 2025 г. е нараснал с 45 на сто на годишна база, като партньорите са увеличили запасите си. През август американският президент Доналд Тръмп наложи на Швейцария мито от 39 на сто, което вече е в сила.

Същевременно акциите на "Луфтханза" (Lufthansa) поевтиняха с 3,0 на сто и оглавиха списъка на губещите в MDax. Натиск оказаха плановете на синдиката "Ферайнигунг Кокпит" (Vereinigung Cockpit) за стачка на пилотите след провал на преговорите за пенсионната схема.

Внимание привлече и технологичната компания "Пе Фау А Тепла" (PVA Tepla), чиито акции поскъпнаха с 9 на сто и достигнаха най-високото си равнище от пролетта на 2022 г. След отрицателното движение предишния ден ценните книжа възобновиха ралито си, като "Дойче банк" и "Одо Бе Ха Еф" (Oddo BHF) дадоха положителни оценки. Според експертите на "Дойче банк" проведеното предишния ден събитие за инвеститорите е било "положителна изненада", а анализаторите на "Одо" видяха в предишния спад "възможност за покупка".