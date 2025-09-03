ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чисто бензинова версия за Fiat Grande Panda

Георги Луканов

Бензиновият Fiat Grande Panda. Снимка: FIAT

Fiat представи напълно завършената гама на Grande Panda, като обявяи старта на поръчките за бензиновата версия. Сега новият модел има пълна линия от три задвижвания: бензиново (100 к.с. и механична трансмисия), хибридно (110 к.с., 48-волтова Li-ion батерия и eDCT), както и електрическо (44 kWh батерия и електромотор с мощност 113 к.с.).

Новата бензинова версия с 1,2-литров турбодвигател развива 100 к.с. и 205 Нм въртящ момент, съчетан с усъвършенствана 6-степенна механична трансмисия. 

В най-високото ниво LA PRIMA uf.djd предлага 17-инчови алуминиеви джанти, волан с кожена облицовка, устойчивото табло Bambox, горна затворена жабка, автоматичен климатик, вградена навигация и предни парктроници със задна камера.

Бензиновият Fiat Grande Panda. Снимка: FIAT
