Чисто бензинова версия за Fiat Grande Panda

Fiat представи напълно завършената гама на Grande Panda, като обявяи старта на поръчките за бензиновата версия. Сега новият модел има пълна линия от три задвижвания: бензиново (100 к.с. и механична трансмисия), хибридно (110 к.с., 48-волтова Li-ion батерия и eDCT), както и електрическо (44 kWh батерия и електромотор с мощност 113 к.с.).

Новата бензинова версия с 1,2-литров турбодвигател развива 100 к.с. и 205 Нм въртящ момент, съчетан с усъвършенствана 6-степенна механична трансмисия.

В най-високото ниво LA PRIMA uf.djd предлага 17-инчови алуминиеви джанти, волан с кожена облицовка, устойчивото табло Bambox, горна затворена жабка, автоматичен климатик, вградена навигация и предни парктроници със задна камера.