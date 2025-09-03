Класически Defender, вдъхновен от личния автомобил на Уинстън Чърчил

Land Rover Classic Works Bespoke представя последния проект от лимитираната си серия - Classic Defender V8 Churchill Edition, вдъхновен от личния автомобил Land Rover Series I на сър Уинстън Чърчил от 1954 г., от който ще бъдат произведени само десет броя.

Classic Defender V8 Churchill Edition е в цвят Bronze Green, възстановен от експертите с точност до последния детайл спрямо оригиналния автомобил. Дълбокият и богат исторически нюанс е използван и за 16-инчовите подсилени стоманени джанти, както и за интериорните елементи, включително около централната конзола.

Интериорът е облицован с луксозна полуанилинова кожа в цвят Bottle Green, която обхваща дори интериорните ръкохватки за пасажерите. Тя е съчетана с тапицерия и таван от Windsor Ebony кожа, а таблото включва уникален часовник със син циферблат и червена ивица, вдъхновен от шампанското Pol Roger Sir Winston Churchill.

Моделът UKE 80, Land Rover Series I с междуосие 86 инча, е подарен на Уинстън Чърчил в имението му Чартуел на 30 ноември 1954 г. по повод неговия 80-и рожден ден. Тъй като основната му функция е била да превозва Чърчил из имението, автомобилът с регистрационен номер UKE 80 получава специални модификации от страната на пътника. Сред тях са по-широка седалка със сгъваем подлакътник, отопление за краката и допълнителна ръкохватка, обвита в кожа.