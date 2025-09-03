Tesla слага край на разреждането на батерията при покой

Tesla е на път да пусне голяма актуализация на софтуера с впечатляваща нова функция: режим с ниска мощност. Новата функция не е за намаляване на производителността на двигателя. Този режим за пестене на енергия е предназначен драстично да намали консумацията на енергия на паркираните автомобили Tesla. Той е особено полезен за тези, които не използват колите си за продължителни периоди от време. Дори тогава някои системи все още черпят енергия от батерията, като USB портове, зарядни устройства за телефони, защита от прегряване на батерията и климатик в купето.

Според Tesla, това може да доведе до загуба на един процент заряд на батерията на ден, а в някои случаи и повече. В дългосрочен план може сериозно да изтощи батерията. Новият режим на захранване на Tesla автоматично изключва тези системи, когато не са необходими. Основна версия на функцията вече е активна и тя изключва аксесоарите, когато батерията падне под 20 процента. Потребителите вече могат да зададат процента на батерията, при който започва пестенето на енергия. Новата функция не само пести енергия, но и осигурява по-добър живот на батерията в дългосрочен план.

Пакетът за актуализация на софтуера скоро ще бъде разпространен безжично за всички модели на Tesla: Model 3, Model Y, Model S, Model X и в САЩ Cybertruck.