Хакерска атака срещу Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover е сериозно засегнат от кибер инцидент, насочен към производството на автомобили и услугите за търговия на дребно. Автомобилният производител обяви, че е предприел незабавни действия за смекчаване на въздействието на хакерската атака и работи за рестартиране на операциите. Няма доказателства, че са били откраднати клиентски данни.

Все още не е известно кой е отговорен за атаката, която идва след няколко кибератаки срещу големи британски компании, включително Marks and Spencer, Co-op и Harrods. M&S спря онлайн продажбите за около шест седмици след атаката и предупреди, че инцидентът може да ѝ струва около 300 милиона паунда.

"Ливърпул Ехо" съобщава, че заводът на автомобилния производител е затворен и на работниците е казано да не идват на работа. Tata Motors, собственикът на JLR, също съобщи на индийската фондова борса за това, което нарече глобален ИТ инцидент.