Mercedes спира производството на два електрически модела догодина

Mercedes EQE бе представен на автомобилното изложение в Мюнхен през 2021 г., последван около година по-късно от SUV модификацията EQE. Въпреки че и двата модела са в разцвета си, според съобщенията ще бъдат спрени от производство догодина.

Английското издание Autocar пише, че ходът е резултат от вътрешна оценка на плановете на Mercedes за електрически превозни средства и желание за намаляване на припокриването на модели. Ясно е също, че продажбите също не са били големи.

Твърди се, че и двата модела ще бъдат индиректно заменени от предстоящите електрически варианти на C-Class и GLC. Mercedes по-рано потвърди плановете си за електрическа версия на E-Class, която ще бъде директен наследник на EQE, ако програмата не бъде отменена.