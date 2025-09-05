В Румъния стартира производството на иновативен двигател с пропан-бутан с директно впръскване

Horse Technologies, компания, мажоритарно притежавана от Renault и Geely, започна производството на двигателя HR12 LPG в завода си в Миовени в Румъния. Това е първият в света серийно произвеждан двигател, който комбинира технология за директно впръскване с възможност за използване на втечнен петролен газ като гориво. 1,2-литровият трицилиндров двигател е оборудван с 48-волтова мека хибридна технология за използване с LPG или бензин.

Задвижващият агрегат разполага със стартер-генератор, интегриран с ремък, и DC/DC конвертор, който осигурява допълнителен въртящ момент по време на ускорение, като същевременно позволява функцията старт-стоп. Horse Technologies е разработило двигателя в румънското си съоръжение, за да отговори на изискванията на ЕС и международния пазар. Двигателят развива 140 конски сили при 5500 об/мин и 230 Нм въртящ момент от 2100 об/мин, с девет процента по-ниски емисии на CO2 при работа с пропан-бутан (LPG) в сравнение с бензин.

Системата за директно впръскване на пропан-бутан (LPG) представлява ключова техническа иновация на двигателя и включва електронен изпарител за прецизен контрол на компресията и подсилени компоненти на клапанния механизъм, за да се адаптират към различните характеристики на горене на LPG. Повечето настоящи бензинови/LPG двигатели все още използват технология за индиректно впръскване, когато използват LPG система. LPG се смесва с въздух, преди да влезе в цилиндрите. Това ограничава ефективността и производителността в сравнение с бензиновия двигател. Поради това, Horse смята, че новият двигател ще бъде много по-ефективен.

Дизайнът на резервоара за гориво позволява той да бъде монтиран в пространството за резервно колело, без да се прави компромис с вътрешното пространство.

Двигателят отговаря на настоящите разпоредби Euro 6e и е проектиран да отговаря на предстоящите стандарти Euro 7. Годишният производствен капацитет е 450 000 двигателя. Очаква се тези двигатели да бъдат монтирани в редица автомобили Dacia и Renault